Операция ГУР в Крыму: поражены 4 катера "тунец" 2 из них уничтожены

В результате операции ГУР в оккупированном Крыму поражено было 4 катера "тунец" — 2 из них уничтожены. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.

Согласно уточненным данным, в результате миссии ГУР МО Украины спецназовцы " Group 13 "уничтожили в Крыму два вражеских катера КС-701" тунец " и поразили еще два судна такого же типа. Поэтому в целом потери государства-агрессора России от атаки украинскими ударными морскими дронами Magura V5 составили четыре скоростных транспортно-десантных катера КС-701 "тунец" - информирует ГУР.

Сообщается, что указанные средства оккупанты использовали для логистики и патрулирования акватории вблизи временно оккупированного полуострова.

Дополнение

УНН сообщал сначала со ссылкой на собственные источники, что в результате операции ГУР было поражено два катера рф. вероятно два катера типа КС-701 "тунец".

Впоследствии в ГУР подтвердили уничтожение двух катеров рф в Крыму и сообщили детали спецоперации.