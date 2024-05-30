ГУР в Криму уразили два катери рф - джерело
Київ • УНН
У ніч на 30 травня в окупованому Криму були чутні вибухи, і, за даними джерел, два катери російської федерації, ймовірно, типу КС-701 "Тунець", були уражені в результаті операції ГУР України.
У ніч проти 30 травня в окупованому Криму було чути вибухи. Джерела УНН повідомляють, що в результаті операції ГУР було уражено два катери рф. Ймовірно два катери типу КС-701 "Тунець".
"За уточненими даними уражено два катери", - повідомив співрозмовник.
Джерело додало, що уражено ймовірно два "Тунця".
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Доповнення
Джерела УНН повідомляли, що у ніч на 16 травня безпілотники Головного управління розвідки уразили виробничі потужності держпідприємства російського оборонного комплексу у тулі.