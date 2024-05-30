ГУР в Крыму повредили два катера рф - источник

Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании

В Управлении капитального строительства Черниговской ОВА, заявили что местные власти не могут контролировать вес транспортных средств на дорогах, ведь за это отвечают Укртрансбезопасность и полиция. Однако проблема с крупногабаритным транспортом который разрушает дороги существует и ее необходимо решать.