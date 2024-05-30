ГУР в Крыму повредили два катера рф - источник

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
  •  5696 просмотра

Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ

Эксклюзив
Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании
  •  48634 просмотра

Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании

Эксклюзив
Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
  •  113460 просмотра

Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт

Эксклюзив
Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
  •  119787 просмотра

Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп

Эксклюзив
Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу
  •  116988 просмотра

Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу

Эксклюзив
Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)
  •  115086 просмотра

Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)

Эксклюзив
БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник
  •  101174 просмотра

БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник

Эксклюзив
Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник
29 мая 2024, 06:12  •  103977 просмотра

Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник

Эксклюзив
Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация
29 мая 2024, 05:51  •  102688 просмотра

Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация

Эксклюзив
Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову
28 мая 2024, 11:38  •  125128 просмотра

Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову

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Враг ночью ударил по акватории Очакова в Николаевской области

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На Хмельнитчине ночью уничтожили более 10 вражеских целей: пострадавших нет, в одном из городов частично отсутствует свет

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29 мая 2024, 05:39  •  167809 просмотра
Проблемы с налоговой и обыски БЭБ: что известно о компании, которая самовольно пользуется дорогой стратегического объекта в Одесской области

Проблемы с налоговой и обыски БЭБ: что известно о компании, которая самовольно пользуется дорогой стратегического объекта в Одесской области

28 мая 2024, 07:13  •  203201 просмотра

ГУР в Крыму повредили два катера рф - источник

В ночь на 30 мая в оккупированном Крыму были слышны взрывы, и, по данным источников, два катера российской федерации, вероятно, типа КС-701 "Тунец", были поражены в результате операции ГУР Украины.

Война •   •  9233 просмотра
ГУР в Крыму повредили два катера рф - источник

США будут бойкотировать в ООН мероприятие с целью отдать дань памяти лидеру Ирана, погибшему в аварии вертолета - Reuters

Соединенные Штаты, по сообщениям, будут бойкотировать чествование в ООН памяти покойного президента Ирана Ибрагима Раиси.

Новости Мира •   •  7947 просмотра
США будут бойкотировать в ООН мероприятие с целью отдать дань памяти лидеру Ирана, погибшему в аварии вертолета - Reuters

Враг ночью ударил по акватории Очакова в Николаевской области

Российская артиллерия нанесла удары в Николаевской области Украины 29 и 30 мая, но сообщений о пострадавших не поступало.

Война •   •  8746 просмотра
Враг ночью ударил по акватории Очакова в Николаевской области

Курс валют на 30 мая: доллар продолжает свой рост

Национальный банк Украины девальвировал гривну на 18 копеек, установив официальный обменный курс на 30 мая на уровне 40,4832 грн за доллар США.

Экономика •   •  7988 просмотра
Курс валют на 30 мая: доллар продолжает свой рост

На Хмельнитчине ночью уничтожили более 10 вражеских целей: пострадавших нет, в одном из городов частично отсутствует свет

В Хмельницкой области ночью силами ПВО было уничтожено более 10 вражеских целей. Атака привела к частичному отключению электроэнергии в одном из городов области. Без пострадавших.

Война •   •  10767 просмотра
На Хмельнитчине ночью уничтожили более 10 вражеских целей: пострадавших нет, в одном из городов частично отсутствует свет

Израиль заявил, что получил контроль над границей Газы с Египтом во время наступления на Рафах

Израиль заявляет, что он получил контроль над границей Газы с Египтом во время наступления на Рафах, достигнув ключевой цели - помешать ХАМАСУ перевооружиться путем контрабанды оружия через туннели из Египта.

Новости Мира •   •  9531 просмотра
Израиль заявил, что получил контроль над границей Газы с Египтом во время наступления на Рафах

россияне ранили еще восемь жителей Донетчины

29 мая российские войска ранили еще восемь мирных жителей в Донецкой области.

Война •   •  11104 просмотра
россияне ранили еще восемь жителей Донетчины

В преддверии выборов в ЕС растёт киберугроза со стороны россии

Связанные с россией хакерский группы всё чаще атакуют европейскую киберинфраструктуру в преддверии выборов в Европарламент.

Новости Мира •   •  9517 просмотра
В преддверии выборов в ЕС растёт киберугроза со стороны россии

В Керчи из-за ночной атаки повреждены паромы: что известно

Во время ночной атаки на Крым во временно оккупированной Керчи обломками сбитых ракет было повреждено два парома - железнодорожный и автомобильный.

Война •   •  20986 просмотра
В Керчи из-за ночной атаки повреждены паромы: что известно

Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании

В Управлении капитального строительства Черниговской ОВА, заявили что местные власти не могут контролировать вес транспортных средств на дорогах, ведь за это отвечают Укртрансбезопасность и полиция. Однако проблема с крупногабаритным транспортом который разрушает дороги существует и ее необходимо решать.

Общество •   •  48410 просмотра
Эксклюзив
Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании