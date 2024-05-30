В Керчи из-за ночной атаки повреждены паромы: что известно

Во время ночной атаки на Крым во временно оккупированной Керчи были повреждены два парома – железнодорожный и автомобильный. Об этом сообщил крымский чиновник олег крючков, которого называют "советником главы Крыма", передает УНН.

Во время отражения вражеской атаки по объектам транспортной инфраструктуры г. Керчь от обломков сбитых ракет пострадали два парома-автомобильный и железнодорожный-повреждено остекление надстроек - написал крючков в соцсетях.

По его словам, жертв среди моряков и гражданских якобы нет.

Также он сообщил, что после оценки повреждений работу паромной переправы возобновят.

Дополнение

В Минобороны рф заявили, что ночью якобы был пресечен ряд попыток осуществить атаки с применением американских оперативно-тактических ракет "ATACMS", беспилотников и безэкипажных катеров.

российская ПВО якобы сбила восемь ракет над акваторией Азовского моря и восемь БПЛА перехвачены над акваторией Черного моря вблизи побережья Крымского полуострова.

Ранее УНН сообщал, что в ночь на 30 мая во временно оккупированной Керчи раздавались взрывы.