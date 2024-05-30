В Керчі через нічну атаку пошкоджені пороми: що відомо
Київ • УНН
Під час нічної атаки на Крим у тимчасово окупованій Керчі уламками збитих ракет було пошкоджено два пороми - залізничний та автомобільний.
Під час нічної атаки на Крим у тимчасово окупованій Керчі були пошкоджені два пороми – залізничний і автомобільний. Про це повідомив кримський чиновник олег крючков, якого називають "радником голови Криму", передає УНН.
Під час відбиття ворожої атаки по об'єктах транспортної інфраструктури м. Керч від уламків збитих ракет постраждали два пороми - автомобільний і залізничний - пошкоджено скління надбудов
За його словами, жертв серед моряків і цивільних нібито немає.
Також він повідомив, що після оцінки пошкоджень роботу поромної переправи відновлять.
Доповнення
У міноборони рф заявили, що вночі нібито було припинено низку спроб здійснити атаки із застосуванням американських оперативно-тактичних ракет "ATACMS", безпілотників і безекіпажних катерів.
російська ППО буцімто збила вісім ракет над акваторією Азовського моря та вісім БПЛА перехоплено над акваторією Чорного моря поблизу узбережжя Кримського півострова.
Раніше УНН повідомляв, що у ніч на 30 травня у тимчасово окупованій Керчі лунали вибухи.