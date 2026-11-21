Міністр оборони США Піт Гегсет видав засекречену директиву, яка обмежує двосторонню військову співпрацю з Канадою. Про це пише The Washington Post, передає УНН.

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Міністр оборони Піт Гегсет ввів нові обмеження щодо відносин у сфері оборони між США та Канадою, що призвело до ескалації багатогранного конфлікту між Вашингтоном та Оттавою, який особливо загострився через неодноразові погрози президента Дональда Трампа щодо анексії - пише видання.

За словами чиновників, Гегсет оприлюднив ці вказівки, про які раніше не повідомлялося, у секретній службовій записці, розповсюдженій минулого тижня. Один із чиновників зазначив, що нові обмеження, безсумнівно, будуть сприйняті канадцями як "ляпас", і вони викликають питання щодо того, як саме буде обмежено взаємодію збройних сил обох країн.

Речник Гегсета Шон Парнелл у відповідь на запитання заявив, що Пентагон "вживає заходів для того, щоб його взаємодія з Канадою сприяла досягненню конкретних оборонних цілей США та, зрештою, підтримці пожвавлення оборонних відносин".

За словами Парнелла, Міністерство оборони "надає пріоритет можливостям двостороннього співробітництва, що зміцнюють оборону наших батьківщин та спільного півкулі, водночас підтримуючи здатність Канади виконувати зобов’язання в рамках НАТО".

США й Канада обмінюються розвідданими з Великою Британією, Австралією та Новою Зеландією в межах альянсу "П’ять очей". Як розповів виданню посадовець однієї з країн-учасниць, за останній рік обсяг даних, які США передають окремими каналами, скоротився.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати близькі до укладення торговельної угоди з Канадою.