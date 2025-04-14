Нова Зеландія

День термоса, День рожевої сорочки, Всесвітній день неквапливості: що святкують 26 лютого

26 лютого у світі відзначають День термоса, День рожевої сорочки, День фісташок, День неквапливості та День добрих справ. Кожне свято має свою унікальну історію та важливе соціальне значення.