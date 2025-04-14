Sony Group Corp. збільшила ціну на консоль PlayStation 5 на 25% у Європі та Великій Британії. Компанія пояснює це інфляцією та складним економічним середовищем.
В Європі зростає загроза радикалізації дітей через онлайн-контент. Екстремісти використовують порно, сцени насильства та соцмережі для впливу на підлітків, що призводить до спроб терактів.
Міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс наголосив на важливості співпраці зі США для протидії впливу Китаю. Нова Зеландія прагне зберегти активну роль США в регіоні, незважаючи на зміни у фінансуванні допомоги.
Велика Британія та Франція представлять Трампу план сил для України, сподіваючись переконати США надати гарантії безпеки Києву. Військові керівники опрацьовують деталі європейської коаліції.
Colossal Biosciences відтворила лютововків, як у серіалі, але експерти кажуть, що це генетично модифіковані сірі вовки, а не ті, що існували в льодовиковий період.
На CinemaCon Disney показав перші кадри фільму "Аватар: вогонь і попіл". Фільм представить новий клан На'ві - Народ Попелу, та продовжить історію сім'ї Джейка і Найтірі.
Україна посіла 73-тю позицію в рейтингу найсильніших паспортів світу, поділивши її з Колумбією, Тувалу та Сальвадором. Перше місце отримала Ірландія, обігнавши інші європейські країни.
Марк Рютте заявив, що НАТО прагне посилити співпрацю з партнерами в оборонній сфері та обміну досвідом. Альянс враховує досвід війни в Україні та аналізує його.
Адміністрація Трампа планує указ, що полегшить експорт військової техніки, збільшивши мінімальні суми для розгляду Конгресом. Це може збільшити продажі зброї великим оборонним підрядникам.
Поліція Нової Зеландії помилково прийняла 11-річну дівчинку за дорослу пацієнтку, вколола їй антипсихотичні препарати та помістила до психлікарні. Інцидент викликав широкий резонанс та розслідування.
В Україні очікується зниження цін на молоко через спалахи ящуру в Європі та скасування пільг ЄС для українського експорту. З 1 квітня ціна може знизитися ще на 20-30 коп.
Потужний землетрус магнітудою 6,8 стався за 160 км на північний захід від островів Снерс. Влада Нової Зеландії оголосила надзвичайну ситуацію та попередила про небезпечні течії вздовж узбережжя.
Країни-партнери виділили 20 мільйонів євро на закупівлю тактичних розвідувальних дронів для Сил оборони. Очікується, що техніка буде поставлена протягом трьох місяців.
Влітку 2025 року збірна України візьме участь у товариському турнірі чотирьох націй в Канаді. Суперниками стануть збірні Канади, Нової Зеландії та Кот-д’Івуару.
Франція, Велика Британія та інші країни можуть розмістити кількатисячні військові контингенти в Україні для гарантій безпеки після припинення вогню, навіть без згоди росії.
Кір Стармер заявив про перехід "коаліції охочих" до операційної фази. У четвер відбудеться зустріч військових для підтримки можливого припинення вогню та пошуку справедливого миру.
16 березня у Нью-Делі відбудеться саміт з безпеки за участі очільників розвідок 20 країн. Обговорять російсько-українську війну, конфлікт на Близькому Сході та боротьбу з тероризмом.
У Парижі відбудуться переговори щодо формування міжнародних сил безпеки для України після потенційного припинення вогню. Участь візьмуть військові чиновники з понад 30 країн, включаючи представників НАТО та країн Азії.
Круїзний лайнер "Crown Princess" з 3100 пасажирами потрапив у сильний шторм біля затоки Мілфорд-Саунд. Внаслідок нахилу судна 16 осіб отримали поранення, але лайнер продовжив заплановану подорож.
Американський актор Адам Сендлер порушив дрес-код на церемонії "Оскар-2025", одягнувши худі Aviator Nation за $175 тис та баскетбольні шорти. Комік пропустив червону доріжку та пожартував над своїм виглядом разом з ведучим Конаном О'Брайеном.
Ірландський рок-гурт U2 розмістив в Instagram фото президента Зеленського у синьо-жовтих кольорах. Музиканти додали особливе послання про свободу та підтримали Україну словами "Слава Україні!".
Прем'єр-міністри Австралії та Нової Зеландії висловили підтримку Україні після перепалки між Трампом та Зеленським в Овальному кабінеті. Лідери підтвердили незмінну позицію щодо захисту суверенітету України.
Режисер "Аватара" Джеймс Кемерон планує отримати громадянство Нової Зеландії після 14 років проживання в країні. Він пояснює своє рішення небажанням повертатися до США через політику Дональда Трампа.
Пілоти американських авіакомпаній отримали несподіване попередження про військові навчання Китаю біля Австралії під час польоту. Інцидент стався в Тасмановому морі, змусивши екіпажі оперативно коригувати маршрути через завантажені повітряні коридори.
26 лютого у світі відзначають День термоса, День рожевої сорочки, День фісташок, День неквапливості та День добрих справ. Кожне свято має свою унікальну історію та важливе соціальне значення.
Президент України повідомив про нові пакети допомоги від Британії, Норвегії, Іспанії та інших країн на мільярди доларів. Балтійські та Нордичні країни забезпечать оснащення і тренування підрозділів розміром у бригаду.
Влада Нової Зеландії оголосила санкції проти 27 фізичних та 25 юридичних осіб з рф. Країна також виділила 3 млн доларів до Фонду URTF для відновлення України.
Міноборони Китаю відкинуло звинувачення Австралії щодо недостатнього інформування про військові навчання в міжнародних водах. Нова Зеландія підтвердила спостереження за китайськими військово-морськими силами в регіоні.
Острови Кука уклали всеосяжну угоду про стратегічне партнерство з Китаєм у різних сферах. Це рішення викликало занепокоєння у Нової Зеландії, яка має конституційні зв'язки з островами.
Автора "Пісочної людини" звинувачують у примусових БДСМ-стосунках та сексуальних домаганнях.