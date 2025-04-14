Нова Зеландія

$41.320.07
47.030.11
ukenru
Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
Ексклюзив
12:10 • 1658 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 27627 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 158278 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 137251 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 140300 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 135467 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 135397 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 196571 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 77646 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 164701 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.5м/с
22%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 46864 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 59767 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

15 квітня, 06:00 • 65565 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 56362 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 37296 перегляди
Публікації

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 16468 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 26195 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 57139 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

15 квітня, 06:00 • 66292 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 158278 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 8456 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 13512 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 15387 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 111023 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 112565 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Місця

Нова Зеландія

Новини по темi

Sony підвищує ціни на PlayStation 5 в Європі та Великій Британії на чверть: у компанії назвали причину

Sony Group Corp. збільшила ціну на консоль PlayStation 5 на 25% у Європі та Великій Британії. Компанія пояснює це інфляцією та складним економічним середовищем.

Економіка • 14 квітня, 06:01 • 3776 перегляди

У Європі зростає радикалізація дітей через онлайн-контен

В Європі зростає загроза радикалізації дітей через онлайн-контент. Екстремісти використовують порно, сцени насильства та соцмережі для впливу на підлітків, що призводить до спроб терактів.

Новини Світу • 13 квітня, 12:12 • 7294 перегляди

Нова Зеландія потребує США як партнера - Міністр закордонних справ Пітерс

Міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс наголосив на важливості співпраці зі США для протидії впливу Китаю. Нова Зеландія прагне зберегти активну роль США в регіоні, незважаючи на зміни у фінансуванні допомоги.

Новини Світу • 13 квітня, 03:00 • 3524 перегляди

Європа представить Трампу план щодо України протягом кількох тижнів - ЗМІ

Велика Британія та Франція представлять Трампу план сил для України, сподіваючись переконати США надати гарантії безпеки Києву. Військові керівники опрацьовують деталі європейської коаліції.

Війна • 11 квітня, 20:13 • 6722 перегляди

Компанія Colossal BioSciens "воскресила" лютововків із "Гри престолів"? Фахівці сперечаються щодо походження тварин

Colossal Biosciences відтворила лютововків, як у серіалі, але експерти кажуть, що це генетично модифіковані сірі вовки, а не ті, що існували в льодовиковий період.

Новини Світу • 8 квітня, 15:12 • 11535 перегляди

Disney показав перші кадри фільму "Аватар: вогонь і попіл" на CinemaCon

На CinemaCon Disney показав перші кадри фільму "Аватар: вогонь і попіл". Фільм представить новий клан На'ві - Народ Попелу, та продовжить історію сім'ї Джейка і Найтірі.

Новини Світу • 4 квітня, 09:06 • 124830 перегляди

Україна піднялася на 73-тє місце в рейтингу найсильніших паспортів світу

Україна посіла 73-тю позицію в рейтингу найсильніших паспортів світу, поділивши її з Колумбією, Тувалу та Сальвадором. Перше місце отримала Ірландія, обігнавши інші європейські країни.

Суспільство • 3 квітня, 05:19 • 8151 перегляди

НАТО посилить співпрацю з партнерами, використовуючи досвід війни в Україні

Марк Рютте заявив, що НАТО прагне посилити співпрацю з партнерами в оборонній сфері та обміну досвідом. Альянс враховує досвід війни в Україні та аналізує його.

Війна • 2 квітня, 16:09 • 23013 перегляди

Адміністрація Трампа готує указ про збільшення експорту зброї - Reuters

Адміністрація Трампа планує указ, що полегшить експорт військової техніки, збільшивши мінімальні суми для розгляду Конгресом. Це може збільшити продажі зброї великим оборонним підрядникам.

Новини Світу • 2 квітня, 13:01 • 13591 перегляди

У Новій Зеландії 11-річну дівчинку помилково відправили до психлікарні, прийнявши її за зниклу жінку: це призвело до серйозних наслідків

Поліція Нової Зеландії помилково прийняла 11-річну дівчинку за дорослу пацієнтку, вколола їй антипсихотичні препарати та помістила до психлікарні. Інцидент викликав широкий резонанс та розслідування.

Новини Світу • 2 квітня, 06:56 • 5109 перегляди

Молоко в Україні подешевшає: в чому причина

В Україні очікується зниження цін на молоко через спалахи ящуру в Європі та скасування пільг ЄС для українського експорту. З 1 квітня ціна може знизитися ще на 20-30 коп.

Економіка • 31 березня, 16:53 • 35795 перегляди

Землетрус магнітудою 6,8 стався у Новій Зеландії: оголошено надзвичайну ситуацію

Потужний землетрус магнітудою 6,8 стався за 160 км на північний захід від островів Снерс. Влада Нової Зеландії оголосила надзвичайну ситуацію та попередила про небезпечні течії вздовж узбережжя.

Новини Світу • 25 березня, 07:24 • 22824 перегляди

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Країни-партнери виділили 20 мільйонів євро на закупівлю тактичних розвідувальних дронів для Сил оборони. Очікується, що техніка буде поставлена протягом трьох місяців.

Війна • 24 березня, 10:32 • 121505 перегляди

Збірна України візьме участь у товариському турнірі у Канаді

Влітку 2025 року збірна України візьме участь у товариському турнірі чотирьох націй в Канаді. Суперниками стануть збірні Канади, Нової Зеландії та Кот-д’Івуару.

Спорт • 19 березня, 15:05 • 8590 перегляди

Макрон: дозвіл росії для розміщення військ в Україні не потрібен

Франція, Велика Британія та інші країни можуть розмістити кількатисячні військові контингенти в Україні для гарантій безпеки після припинення вогню, навіть без згоди росії.

Війна • 17 березня, 08:00 • 84583 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

Кір Стармер заявив про перехід "коаліції охочих" до операційної фази. У четвер відбудеться зустріч військових для підтримки можливого припинення вогню та пошуку справедливого миру.

Війна • 15 березня, 13:22 • 177193 перегляди

Глави розвідок 20 країн обговорять війну в Україні на саміті в Нью-Делі

16 березня у Нью-Делі відбудеться саміт з безпеки за участі очільників розвідок 20 країн. Обговорять російсько-українську війну, конфлікт на Близькому Сході та боротьбу з тероризмом.

Політика • 12 березня, 09:09 • 16900 перегляди

Понад 30 країн візьмуть участь у переговорах у Парижі з планування міжнародних сил безпеки для України - AP

У Парижі відбудуться переговори щодо формування міжнародних сил безпеки для України після потенційного припинення вогню. Участь візьмуть військові чиновники з понад 30 країн, включаючи представників НАТО та країн Азії.

Війна • 10 березня, 14:44 • 24072 перегляди

Хоррор у бурхливому морі: пасажири круїзного лайнера "Crown Princess" поранені після шторму біля Нової Зеландії

Круїзний лайнер "Crown Princess" з 3100 пасажирами потрапив у сильний шторм біля затоки Мілфорд-Саунд. Внаслідок нахилу судна 16 осіб отримали поранення, але лайнер продовжив заплановану подорож.

Новини Світу • 3 березня, 12:58 • 25466 перегляди

Адам Сендлер здивував на "Оскарі" 2025: як комік порушив модні правила

Американський актор Адам Сендлер порушив дрес-код на церемонії "Оскар-2025", одягнувши худі Aviator Nation за $175 тис та баскетбольні шорти. Комік пропустив червону доріжку та пожартував над своїм виглядом разом з ведучим Конаном О'Брайеном.

Новини Світу • 3 березня, 08:50 • 240461 перегляди

Всесвітньовідомий гурт U2 підтримав Володимира Зеленського та Україну

Ірландський рок-гурт U2 розмістив в Instagram фото президента Зеленського у синьо-жовтих кольорах. Музиканти додали особливе послання про свободу та підтримали Україну словами "Слава Україні!".

Культура • 2 березня, 11:09 • 51622 перегляди

Австралія та Нова Зеландія висловили підтримку Україні після перепалки у Білому домі. Зеленський подякував

Прем'єр-міністри Австралії та Нової Зеландії висловили підтримку Україні після перепалки між Трампом та Зеленським в Овальному кабінеті. Лідери підтвердили незмінну позицію щодо захисту суверенітету України.

Політика • 1 березня, 09:59 • 60661 перегляди

Відомий американський режисер отримує громадянство Нової Зеландії: “Після переобрання Трампа це неминуче”

Режисер "Аватара" Джеймс Кемерон планує отримати громадянство Нової Зеландії після 14 років проживання в країні. Він пояснює своє рішення небажанням повертатися до США через політику Дональда Трампа.

Новини Світу • 28 лютого, 09:03 • 146139 перегляди

Китайські військові навчання змусили пілотів США терміново змінювати маршрути

Пілоти американських авіакомпаній отримали несподіване попередження про військові навчання Китаю біля Австралії під час польоту. Інцидент стався в Тасмановому морі, змусивши екіпажі оперативно коригувати маршрути через завантажені повітряні коридори.

Новини Світу • 28 лютого, 03:35 • 31507 перегляди

День термоса, День рожевої сорочки, Всесвітній день неквапливості: що святкують 26 лютого

26 лютого у світі відзначають День термоса, День рожевої сорочки, День фісташок, День неквапливості та День добрих справ. Кожне свято має свою унікальну історію та важливе соціальне значення.

Суспільство • 26 лютого, 04:20 • 27311 перегляди

Готуються зустрічі, угоди, перемовини з партнерами: Зеленський розповів, над чим працює українська команда

Президент України повідомив про нові пакети допомоги від Британії, Норвегії, Іспанії та інших країн на мільярди доларів. Балтійські та Нордичні країни забезпечать оснащення і тренування підрозділів розміром у бригаду.

Війна • 25 лютого, 19:35 • 27087 перегляди

Нова Зеландія розширила санкції проти рф та виділила кошти для України

Влада Нової Зеландії оголосила санкції проти 27 фізичних та 25 юридичних осіб з рф. Країна також виділила 3 млн доларів до Фонду URTF для відновлення України.

Війна • 24 лютого, 02:57 • 26853 перегляди

Китай заперечив звинувачення Австралії щодо військово-морських навчань у Тихому океані

Міноборони Китаю відкинуло звинувачення Австралії щодо недостатнього інформування про військові навчання в міжнародних водах. Нова Зеландія підтвердила спостереження за китайськими військово-морськими силами в регіоні.

Новини Світу • 23 лютого, 08:11 • 30224 перегляди

Острови Кука підписали стратегічну угоду з Китаєм всупереч інтересам Нової Зеландії

Острови Кука уклали всеосяжну угоду про стратегічне партнерство з Китаєм у різних сферах. Це рішення викликало занепокоєння у Нової Зеландії, яка має конституційні зв'язки з островами.

Новини Світу • 15 лютого, 05:13 • 34510 перегляди

Вісім жінок звинуватили письменника Ніла Ґеймана у сексуальних домаганнях

Автора "Пісочної людини" звинувачують у примусових БДСМ-стосунках та сексуальних домаганнях.

Новини Світу • 14 січня, 15:42 • 27142 перегляди