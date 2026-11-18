Користувачі почали стикатися із проблемами в роботі PlayStation Network та Xbox Network на тлі виходу нової GTA VI, передає УНН із посиланням на дані Downdetector.

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Кількість скарг на роботу PlayStation Network зростає, про проблеми повідомили вже кілька тисяч разів.

Фіксують також скарги на роботу Xbox Network і варто додати, що проблеми у користувачів почали виникати у ніч з 17 та 18 листопада.

Нагадаємо

Grand Theft Auto VI офіційно вийшла після 13 років очікування. Першими гру спробували у Новій Зеландії, де шутер вийшов о 13:00. Станом на 14:00 за Києвом, на стрімінгових платформах перегляди проходження сюжетної лінії досягають близько 2 млн глядачів