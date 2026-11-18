Пользователи массово жалуются на сбои PSN и Xbox Network на фоне выхода GTA VI
Киев • УНН
После выхода GTA VI пользователи начали массово жаловаться на сбои в PlayStation Network и Xbox Network. Проблемы фиксируют с ночи 17–18 ноября.
Пользователи начали сталкиваться с проблемами в работе PlayStation Network и Xbox Network на фоне выхода новой GTA VI, передает УНН со ссылкой на данные Downdetector.
Детали
Количество жалоб на работу PlayStation Network растет, о проблемах уже сообщили несколько тысяч раз.
Фиксируют также жалобы на работу Xbox Network, и стоит добавить, что проблемы у пользователей начали возникать в ночь с 17 на 18 ноября.
Напомним
Grand Theft Auto VI официально вышла после 13 лет ожидания. Первыми игру опробовали в Новой Зеландии, где шутер вышел в 13:00. По состоянию на 14:00 по киевскому времени на стриминговых платформах просмотры прохождения сюжетной линии достигают около 2 млн зрителей