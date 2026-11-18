Пользователи начали сталкиваться с проблемами в работе PlayStation Network и Xbox Network на фоне выхода новой GTA VI, передает УНН со ссылкой на данные Downdetector.

Детали

Количество жалоб на работу PlayStation Network растет, о проблемах уже сообщили несколько тысяч раз.

Фиксируют также жалобы на работу Xbox Network, и стоит добавить, что проблемы у пользователей начали возникать в ночь с 17 на 18 ноября.

Напомним

Grand Theft Auto VI официально вышла после 13 лет ожидания. Первыми игру опробовали в Новой Зеландии, где шутер вышел в 13:00. По состоянию на 14:00 по киевскому времени на стриминговых платформах просмотры прохождения сюжетной линии достигают около 2 млн зрителей