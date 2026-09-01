День знань — старт нового навчального року

Сьогодні, 1 вересня, тисячі українських школярів та студентів знову відкривають двері своїх навчальних закладів або підключаються до перших онлайн-уроків. Для когось це зворушливий перший у житті шкільний дзвоник, для когось — старт відповідального випускного року, а для багатьох — ще один етап навчання в умовах, що вимагають неабиякої мужності, гнучкості та підтримки одне одного. Сучасний День знань в Україні — це набагато більше, ніж просто дата в календарі. УНН розповість про формування цього свята та цікаві факти.

Вітаємо з днем знань! Бажаємо легкого старту, нескінченного натхнення, крутих результатів та міцних нервів усім причетним. Нехай цей навчальний рік принесе максимум користі, цікавих відкриттів, класних моментів і, головне, буде безпечним!!

Чому саме 1 вересня

Чи замислювалися ви коли-небудь, чому ми традиційно сідаємо за парти саме в перший день осені?

Вибір цієї дати зовсім не є випадковістю, її коріння сягає глибини століть, тісно переплітаючись із релігійними традиціями та життєвим укладом наших предків.

Історія 1 вересня як початку нового циклу бере свій початок ще з часів Римської імперії та Візантії. У 325 році римський імператор Костянтин Великий офіційно визначив 1 вересня як початок нового року — індикту. Згодом цю традицію перейняла християнська церква. Після хрещення Київської Русі візантійський церковний календар прийшов і на українські землі. Відповідно, новий рік починався восени, і саме в цей час при церквах та монастирях, які були тоді головними і часто єдиними осередками освіти, стартувало навчання.

З часом ситуація змінювалася. На початку XVIII століття початок світського календарного року перенесли на 1 січня. Здавалося б, і школа мала б підлаштуватися, але освітній процес здебільшого продовжував стартувати восени. Причина була суто прагматичною — вона диктувалася аграрним ритмом життя. Більшість населення жила в сільській місцевості, і діти були незамінними помічниками родини під час збору врожаю. Відправити дитину до школи можна було лише тоді, коли всі важкі польові роботи остаточно завершувалися.

Довгий час єдиної дати початку навчання взагалі не існувало. Міські гімназії могли починати уроки в середині серпня, звичайні школи у містах — у середині вересня, а сільські діти часто бралися за книжки аж у листопаді чи навіть грудні. Лише у 1935 році було прийнято офіційне рішення про те, що навчальний рік у всіх школах має розпочинатися синхронно — саме 1 вересня. Проте офіційний статус свята та назву "День знань" ця дата отримала значно пізніше — лише у 1984 році.

Переосмислення свята в Україні

За роки незалежності Україна пройшла величезний шлях у переосмисленні цього дня. Ми поступово відійшли від радянського формату 1 вересня з його обов'язковим примусовим офіціозом, довгими промовами чиновників, однаковою формою та маршуванням на шкільному подвір'ї.

Сучасна українська школа ставить у центр уваги саму дитину. Сьогодні школи все частіше відмовляються від виснажливих лінійок, обираючи натомість живі та цікаві формати: шкільні пікніки, інтерактивні квести, майстер-класи або благодійні ярмарки, де діти збирають кошти на підтримку Збройних Сил України. У 2026 році День знань — це про вміння гуртуватися. Українські діти, які навчилися здобувати освіту в укриттях, підлаштовуватися під складні графіки та миттєво перемикатися між офлайн і онлайн форматами, довели всьому світу: справжня жага до знань та бажання творити власне майбутнє сильніші за будь-які перешкоди.

Традиції у різних куточках світу

Німеччина та Австрія: Солодкий конус (Schultüte)

Це, мабуть, найвідоміша і найулюбленіша дитяча традиція у Європі. Першокласники приходять до школи, тримаючи в руках величезний, часто розміром з саму дитину, яскравий паперовий конус — Schultüte

Раніше туди клали переважно солодощі та фрукти. Сьогодні батьки наповнюють конус канцелярією, невеликими іграшками, книжками та, звісно, цукерками. Ідея полягає в тому, щоб "підсолодити" дитині початок нового, відповідального етапу життя та зробити перший день у школі справжнім святом.

Японія: Рюкзак

У Японії початок навчального року у квітні — це велика подія для всієї родини. Головний символ першокласника — не букет, а спеціальний ортопедичний рюкзак, який називається Randoseru.

Саме цей рюкзак найчастіше дарують дитині бабусі та дідусі. Він виготовляється зі щільної шкіри, надзвичайно міцний і розроблений так, щоб прослужити всі 6 років початкової школи. Рандосеру — це символ дисципліни, рівності та якості. Коштувати він може дуже дорого, часто кілька сотень доларів, але японці вважають це необхідною інвестицією.

Ізраїль: Мед на літерах

В Ізраїлі навчальний рік часто починається наприкінці серпня або на початку вересня, і перший день також намагаються зробити буквальним "солодким" досвідом для дитини.

Існує давня традиція, яку сьогодні підтримують переважно у релігійних школах, але її відгомін є і в світських. Першокласникам показують літери алфавіту, змащені медом. Діти мають злизати мед з літер. Це робиться для того, щоб навчання і знання завжди асоціювалися у дитини з чимось приємним, смачним і "солодким".

Індія: Парасолька від мусонів

В Індії перший навчальний день припадає на червень, а це — період активних мусонних дощів. Тому головний атрибут і часто подарунок для школяра тут дуже практичний.

Дітям купують нову, часто дуже яскраву або прикрашену улюбленими героями парасольку. Перший день шкільні подвір'я перетворюються на море різнокольорових парасольок, що додає свята навіть у найбільш похмуру і дощову погоду.

Цікаві факти про школу, які ви могли не знати

1 вересня йдуть до школи далеко не скрізь. Наприклад, у Японії навчальний рік починається у квітні, коли розквітає сакура, це символізує новий початок. В Австралії та Новій Зеландії діти йдуть до школи у лютому, після їхніх літніх канікул. А в багатьох країнах Європи, як-от Німеччина чи Іспанія та США, дата є плаваючою і залежить від конкретного регіону — від середини серпня до кінця вересня.

Походження слова школа

Слово "школа" походить від давньогрецького слова "scholē", що в буквальному перекладі означає "дозвілля" або "вільний час". Річ у тім, що у Стародавній Греції філософи та мислителі збирали учнів у свій вільний від фізичної праці час для інтелектуальних бесід, що згодом трансформувалося у навчальні заклади.

Найдавніший університет Східної Європи

Гордістю України є Острозька академія, заснована ще у 1576 році князем Василем-Костянтином Острозьким. Вона стала потужним осередком науки, філософії та книгодрукування задовго до того, як поняття єдиного навчального року стало нормою.

Формування системи оцінювання

Звична нам система оцінювання була винайдена лише наприкінці XVIII століття в Німеччині. До цього вчителям доводилося щоразу писати розлогі текстові відгуки про успішність, старанність та поведінку кожного свого учня, що займало чимало часу.