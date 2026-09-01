День знаний — начало нового учебного года

Сегодня, 1 сентября, тысячи украинских школьников и студентов снова открывают двери своих учебных заведений или подключаются к первым онлайн-урокам. Для кого-то это трогательный первый в жизни школьный звонок, для кого-то — старт ответственного выпускного года, а для многих — ещё один этап обучения в условиях, требующих немалого мужества, гибкости и поддержки друг друга. Современный День знаний в Украине — это гораздо больше, чем просто дата в календаре. УНН расскажет о формировании этого праздника и интересных фактах.

Поздравляем с Днём знаний! Желаем лёгкого старта, неиссякаемого вдохновения, крутых результатов и крепких нервов всем причастным. Пусть этот учебный год принесёт максимум пользы, интересных открытий, классных моментов и, главное, будет безопасным!!

Почему именно 1 сентября

Задумывались ли вы когда-нибудь, почему мы традиционно садимся за парты именно в первый день осени?

Выбор этой даты вовсе не случаен: её корни уходят в глубь веков, тесно переплетаясь с религиозными традициями и укладом жизни наших предков.

История 1 сентября как начала нового цикла берёт своё начало ещё во времена Римской империи и Византии. В 325 году римский император Константин Великий официально определил 1 сентября как начало нового года — индикта. Впоследствии эту традицию переняла христианская церковь. После крещения Киевской Руси византийский церковный календарь пришёл и на украинские земли. Соответственно, новый год начинался осенью, и именно в это время при церквях и монастырях, которые тогда были главными и часто единственными очагами образования, начиналось обучение.

Со временем ситуация менялась. В начале XVIII века начало светского календарного года перенесли на 1 января. Казалось бы, и школа должна была подстроиться, но образовательный процесс в основном продолжал начинаться осенью. Причина была сугубо прагматичной — её диктовал аграрный ритм жизни. Большинство населения жило в сельской местности, и дети были незаменимыми помощниками семьи во время сбора урожая. Отправить ребёнка в школу можно было только тогда, когда все тяжёлые полевые работы окончательно завершались.

Долгое время единой даты начала учебного года вообще не существовало. Городские гимназии могли начинать занятия в середине августа, обычные школы в городах — в середине сентября, а сельские дети часто брались за книги лишь в ноябре или даже декабре. Только в 1935 году было принято официальное решение о том, что учебный год во всех школах должен начинаться синхронно — именно 1 сентября. Однако официальный статус праздника и название "День знаний" эта дата получила значительно позже — лишь в 1984 году.

Переосмысление праздника в Украине

За годы независимости Украина прошла огромный путь в переосмыслении этого дня. Мы постепенно отошли от советского формата 1 сентября с его обязательным принудительным официозом, длинными речами чиновников, одинаковой формой и маршированием на школьном дворе.

Современная украинская школа ставит в центр внимания самого ребёнка. Сегодня школы всё чаще отказываются от изнурительных линеек, выбирая вместо них живые и интересные форматы: школьные пикники, интерактивные квесты, мастер-классы или благотворительные ярмарки, где дети собирают средства на поддержку Вооружённых сил Украины. В 2026 году День знаний — это об умении объединяться. Украинские дети, которые научились получать образование в укрытиях, подстраиваться под сложные графики и мгновенно переключаться между офлайн- и онлайн-форматами, доказали всему миру: настоящая жажда знаний и желание творить собственное будущее сильнее любых препятствий.

Традиции в разных уголках мира

Германия и Австрия: сладкий конус (Schultüte)

Это, пожалуй, самая известная и любимая детская традиция в Европе. Первоклассники приходят в школу, держа в руках огромный, часто размером с самого ребёнка, яркий бумажный конус — Schultüte

Раньше туда клали преимущественно сладости и фрукты. Сегодня родители наполняют конус канцелярскими принадлежностями, небольшими игрушками, книгами и, конечно же, конфетами. Идея заключается в том, чтобы «подсластить» ребёнку начало нового, ответственного этапа жизни и сделать первый день в школе настоящим праздником.

Япония: Рюкзак

В Японии начало учебного года в апреле — большое событие для всей семьи. Главный символ первоклассника — не букет, а специальный ортопедический рюкзак, который называется Randoseru.

Именно этот рюкзак чаще всего дарят ребёнку бабушки и дедушки. Он изготавливается из плотной кожи, чрезвычайно прочен и разработан так, чтобы прослужить все 6 лет начальной школы. Рандосэру — это символ дисциплины, равенства и качества. Стоить он может очень дорого, часто несколько сотен долларов, но японцы считают это необходимой инвестицией.

Израиль: Мёд на буквах

В Израиле учебный год часто начинается в конце августа или начале сентября, и первый день также стараются сделать для ребёнка буквально «сладким» опытом.

Существует древняя традиция, которую сегодня поддерживают преимущественно в религиозных школах, но её отголоски есть и в светских. Первоклассникам показывают буквы алфавита, намазанные мёдом. Дети должны слизать мёд с букв. Это делается для того, чтобы учёба и знания всегда ассоциировались у ребёнка с чем-то приятным, вкусным и «сладким».

Индия: Муссонный зонт

В Индии первый учебный день приходится на июнь, а это — период активных муссонных дождей. Поэтому главный атрибут и часто подарок для школьника здесь очень практичны.

Детям покупают новый, часто очень яркий или украшенный изображениями любимых героев зонт. В первый день школьные дворы превращаются в море разноцветных зонтов, что добавляет праздничности даже в самую пасмурную и дождливую погоду.

Интересные факты о школе, которых вы могли не знать

1 сентября идут в школу далеко не везде. Например, в Японии учебный год начинается в апреле, когда цветёт сакура, что символизирует новое начало. В Австралии и Новой Зеландии дети идут в школу в феврале, после своих летних каникул. А во многих странах Европы, таких как Германия или Испания, и в США дата является плавающей и зависит от конкретного региона — с середины августа до конца сентября.

Происхождение слова «школа»

Слово «школа» происходит от древнегреческого слова «scholē», что в буквальном переводе означает «досуг» или «свободное время». Дело в том, что в Древней Греции философы и мыслители собирали учеников в свободное от физического труда время для интеллектуальных бесед, что впоследствии трансформировалось в учебные заведения.

Старейший университет Восточной Европы

Гордостью Украины является Острожская академия, основанная ещё в 1576 году князем Василием-Константином Острожским. Она стала мощным центром науки, философии и книгопечатания задолго до того, как понятие единого учебного года стало нормой.

Формирование системы оценивания

Привычная нам система оценивания была изобретена лишь в конце XVIII века в Германии. До этого учителям приходилось каждый раз писать подробные текстовые отзывы об успеваемости, прилежании и поведении каждого своего ученика, что занимало немало времени.