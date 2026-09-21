Стало известно, сколько крылатых ракет «Барс» производит Украина — цифра впечатляет

Украина производит около 2000 малых крылатых ракет «Барс» ежемесячно и активно применяет их для дальних ударов по территории России. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на представителя неназванной компании-производителя, пишет УНН.

Детали

По состоянию на весну 2026 года украинские силы провели уже около 200 дальних миссий с применением «Барсов». В то же время Defense Express подчеркивает, что обнародованные показатели производства исходят от неназванного производителя и не имеют независимого подтверждения.

Заявленные темпы производства приближаются к российским масштабам выпуска реактивных ударных беспилотников, которые издание оценивает примерно в 3500 единиц в месяц.

«Барс» продолжают совершенствовать

Производитель планирует повысить эффективность ракеты до уровня, при котором около 75% запущенных «Барсов» смогут достигать определенных целей и поражать их.

Также сообщается об увеличении массы боевой части с 22 до 60 кг. В то же время в Defense Express обращают внимание на ограниченные возможности производства малогабаритных реактивных двигателей в Украине и странах-партнерах.

Из-за этого дальнейшее развитие «Барса» может предусматривать постепенное приближение его характеристик к полноценным крылатым ракетам с большей ударной мощностью.

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