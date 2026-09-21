Стало известно, сколько крылатых ракет «Барс» производит Украина — цифра впечатляет
Киев • УНН
Украина заявила о производстве около 2000 «Барсов» в месяц и 200 дальнобойных миссий. Боеголовку планируют увеличить до 60 кг.
Украина производит около 2000 малых крылатых ракет «Барс» ежемесячно и активно применяет их для дальних ударов по территории России. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на представителя неназванной компании-производителя, пишет УНН.
Детали
По состоянию на весну 2026 года украинские силы провели уже около 200 дальних миссий с применением «Барсов». В то же время Defense Express подчеркивает, что обнародованные показатели производства исходят от неназванного производителя и не имеют независимого подтверждения.
Заявленные темпы производства приближаются к российским масштабам выпуска реактивных ударных беспилотников, которые издание оценивает примерно в 3500 единиц в месяц.
«Барс» продолжают совершенствовать
Производитель планирует повысить эффективность ракеты до уровня, при котором около 75% запущенных «Барсов» смогут достигать определенных целей и поражать их.
Также сообщается об увеличении массы боевой части с 22 до 60 кг. В то же время в Defense Express обращают внимание на ограниченные возможности производства малогабаритных реактивных двигателей в Украине и странах-партнерах.
Из-за этого дальнейшее развитие «Барса» может предусматривать постепенное приближение его характеристик к полноценным крылатым ракетам с большей ударной мощностью.
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