Украинцы готовятся к самой тяжелой военной зиме из-за угрозы длительных отключений электричества, отопления и воды — Bloomberg
Киев • УНН
РФ могла сократить запуски баллистических ракет, накапливая их для зимних ударов по энергетике. Украине не хватает ракет для Patriot.
Украина готовится к зиме, которая может стать самой тяжелой с начала полномасштабной войны из-за угрозы новых массированных российских ударов по энергетической и тепловой инфраструктуре. В последнее время Россия сократила применение баллистических ракет, что может свидетельствовать об их накоплении перед холодным периодом, сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Опасения усилились после прошлой зимы, когда продолжительные морозы и российские удары приводили к многодневным перебоям с электроэнергией, отоплением и водоснабжением в крупных городах. В Киеве температура опускалась ниже -20°C, а часть жителей Троещины оставалась без централизованного отопления.
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На фоне ожидаемых атак украинцы уже готовят запасные варианты. Часть людей переезжает в дома с автономным отоплением, покупает генераторы, теплую одежду и дрова. По словам одной из собеседниц Bloomberg, цены на дрова за год выросли примерно на 70-80%.
Украине не хватает ракет для Patriot
Одной из главных проблем остается дефицит средств противовоздушной обороны, прежде всего ракет-перехватчиков для систем Patriot, необходимых для борьбы с российскими баллистическими ракетами.
С августа Россия значительно сократила применение баллистических ракет в пользу реактивных беспилотников. Bloomberg отмечает, что это может указывать на накопление ракет для ударов по украинской энергетике и системам отопления в холодный период, который обычно начинается в конце октября или начале ноября.
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Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украине для прохождения зимы необходимо как минимум 300 ракет-перехватчиков Patriot. Европейские союзники планируют поднять вопрос о дополнительных поставках во время встреч в Нью-Йорке на этой неделе.
Подготовка правительства
Украинское правительство тем временем готовится к худшему сценарию. Власти планируют расширить сеть "Пунктов несокрушимости", а европейские партнеры передают запасные части для электростанций и оборудование для систем отопления.
По данным Bloomberg, энергетическая инфраструктура Украины сейчас лучше защищена от российских ударов, чем раньше. В то же время союзники Киева опасаются, что Россия попытается использовать зимние атаки на критическую инфраструктуру для усиления давления на Украину.
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