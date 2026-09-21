Украинцы готовятся к самой тяжелой военной зиме из-за угрозы длительных отключений электричества, отопления и воды — Bloomberg

Украина готовится к зиме, которая может стать самой тяжелой с начала полномасштабной войны из-за угрозы новых массированных российских ударов по энергетической и тепловой инфраструктуре. В последнее время Россия сократила применение баллистических ракет, что может свидетельствовать об их накоплении перед холодным периодом, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Опасения усилились после прошлой зимы, когда продолжительные морозы и российские удары приводили к многодневным перебоям с электроэнергией, отоплением и водоснабжением в крупных городах. В Киеве температура опускалась ниже -20°C, а часть жителей Троещины оставалась без централизованного отопления.

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На фоне ожидаемых атак украинцы уже готовят запасные варианты. Часть людей переезжает в дома с автономным отоплением, покупает генераторы, теплую одежду и дрова. По словам одной из собеседниц Bloomberg, цены на дрова за год выросли примерно на 70-80%.

Украине не хватает ракет для Patriot

Одной из главных проблем остается дефицит средств противовоздушной обороны, прежде всего ракет-перехватчиков для систем Patriot, необходимых для борьбы с российскими баллистическими ракетами.

С августа Россия значительно сократила применение баллистических ракет в пользу реактивных беспилотников. Bloomberg отмечает, что это может указывать на накопление ракет для ударов по украинской энергетике и системам отопления в холодный период, который обычно начинается в конце октября или начале ноября.

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Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украине для прохождения зимы необходимо как минимум 300 ракет-перехватчиков Patriot. Европейские союзники планируют поднять вопрос о дополнительных поставках во время встреч в Нью-Йорке на этой неделе.

Подготовка правительства

Украинское правительство тем временем готовится к худшему сценарию. Власти планируют расширить сеть "Пунктов несокрушимости", а европейские партнеры передают запасные части для электростанций и оборудование для систем отопления.

По данным Bloomberg, энергетическая инфраструктура Украины сейчас лучше защищена от российских ударов, чем раньше. В то же время союзники Киева опасаются, что Россия попытается использовать зимние атаки на критическую инфраструктуру для усиления давления на Украину.

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