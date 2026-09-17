Еврокомиссия хочет направить до €20 млрд из программы SAFE на оборонные проекты с Украиной, в ЕС удивлены

Еврокомиссия планирует использовать неизрасходованные средства оборонной кредитной программы SAFE на совместные проекты с украинской оборонной промышленностью. Речь ориентировочно идет о €10–20 млрд, однако государства — члены ЕС заранее не консультировались с таким предложением, сообщает RMF24, пишет УНН.

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О намерении объявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, за счет средств, которые останутся в программе SAFE объемом €150 млрд, планируют запустить новую программу совместных проектов с украинскими компаниями.

Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил, что окончательная сумма пока неизвестна, однако она может составить от €10 млрд до €20 млрд.

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По данным RMF24, заявление фон дер Ляйен стало неожиданностью для Польши и части других государств ЕС. «Такого разговора с Еврокомиссией не было», — заявил изданию один из дипломатов в Брюсселе

Польша ранее рассчитывала принять участие во втором раунде SAFE и использовать средства, от которых откажутся другие страны, для собственных оборонных проектов. После заявления фон дер Ляйен реализация такого плана оказалась под вопросом.

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Одним из возможных направлений финансирования может стать совместный европейско-украинский проект системы противовоздушной и противоракетной обороны FREYA, которую планируют как более дешевую альтернативу американскому Patriot.

Точный объем неиспользованных средств SAFE станет известен после того, как страны ЕС до конца октября предоставят Еврокомиссии информацию о реализации своих проектов. По данным RMF24, Брюссель ищет дополнительные средства для поддержки оборонных потребностей Украины.

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