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Financial Times

Антибаллистическая коалиция будет расширяться, первый результат Freyja планируют испытать в этом году — Зеленский

Киев • УНН

 • 13167 просмотра

Президент подчеркнул, что к программе Freyja уже привлечены самые сильные компании Европы.

Антибаллистическая коалиция будет расширяться, первый результат Freyja планируют испытать в этом году — Зеленский

Украина готовит расширение Антибаллистической коалиции и планирует до конца года подготовить первый результат программы Freyja для испытаний. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, пишет УНН.

Детали

Мы готовим расширение Антибаллистической коалиции. Задача неизменна: в этом году подготовить результат, который можно испытать. Нужна система — эффективная, чтобы её производили в достаточно больших масштабах и желательно дешевле, чем то, что сегодня существует в мире

— отметил Владимир Зеленский.

По его словам, сотрудничество с производителями и государствами продолжается достаточно продуктивно.

Я хочу поблагодарить всех, кто нам помогает. Сейчас сильнейшие компании Европы, способные внести реальный вклад в противобаллистическую оборону, — уже участвуют в нашей программе Freyja

— подчеркнул президент.

Европа усиливает оборону - Урсула фон дер Ляйен рассказала, что изменится16.09.26, 14:06 • 51577 просмотров

Что такое Freyja

Freyja — инициированный Украиной проект совместной европейской противобаллистической системы. На данный момент над ним работают компании из 10 стран, а к практической реализации присоединились, в частности, Fire Point, Kongsberg, Weibel, Saab, Diehl Defence, Hensoldt, Thales, Safran, Sener и Leonardo. Система должна обеспечить перехват российских баллистических ракет.

Проект строится вокруг украинской ракеты-перехватчика FP-7.x разработки компании Fire Point, остальные компоненты поставляют европейские производители. Как сообщала УНН генеральный и технический директор Fire Point Ирина Терех, разработка вышла на этап технической интеграции всей экосистемы — радаров, пусковой установки, канала передачи данных и командного центра, а испытания проводятся до двух раз в неделю.

 

Юлия Мельник

Война в УкраинеТехнологии
Ирина Терех
Fire Point
Европа
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Украина