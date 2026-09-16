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Антибалістична коаліція розширюватиметься, перший результат Freyja планують випробувати цього року - Зеленський

Київ • УНН

 • 11357 перегляди

Президент наголосив, що до програми Freyja вже залучені найбільш сильні компанії Європи.

Антибалістична коаліція розширюватиметься, перший результат Freyja планують випробувати цього року - Зеленський

Україна готує розширення Антибалістичної коаліції та планує до кінця року підготувати перший результат програми Freyja для випробувань. Про це заявив президент Володимир Зеленський, пише УНН.

Деталі

Ми готуємо розширення Антибалістичної коаліції. Завдання незмінне: на цей рік підготувати результат, який можна випробувати. Потрібна система – ефективна і щоб вона вироблялась достатньо масштабно й бажано дешевше, ніж те, що є сьогодні у світі

- зазначив Володимир Зеленський.

За його словами, співпраця з виробниками і державами триває достатньо продуктивно.

Я хочу подякувати всім, хто нам допомагає. Зараз найбільш сильні компанії Європи, які спроможні зробити реальний внесок в антибалістику, – вже в нашій програмі Freyja

- наголосив президент.

Європа посилює оборону - Урсула фон дер Ляєн розповіла, що зміниться16.09.26, 14:06 • 33645 переглядiв

Що таке Freyja

Freyja - ініційований Україною проєкт спільної європейської антибалістичної системи Станом на зараз над ним працюють компанії з 10 країн, а до практичної реалізації долучилися зокрема Fire Point, Kongsberg, Weibel, Saab, Diehl Defence, Hensoldt, Thales, Safran, Sener та Leonardo. Система має забезпечити перехоплення російських балістичних ракет.

Проєкт будується навколо української ракети-перехоплювача FP-7.x розробки компанії Fire Point, інші компоненти постачають європейські виробники. Як повідомляла УНН генеральна та технічна директорка Fire Point Ірина Терех, розробка вийшла на етап технічної інтеграції всієї екосистеми - радарів, пускової установки, каналу передачі даних і командного центру, а випробування проводяться до двох разів на тиждень.

Юлія Мельник

Війна в УкраїніТехнології
Ірина Терех
Fire Point
Європа
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Україна