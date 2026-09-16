Антибалістична коаліція розширюватиметься, перший результат Freyja планують випробувати цього року - Зеленський

Україна готує розширення Антибалістичної коаліції та планує до кінця року підготувати перший результат програми Freyja для випробувань. Про це заявив президент Володимир Зеленський, пише УНН.

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Ми готуємо розширення Антибалістичної коаліції. Завдання незмінне: на цей рік підготувати результат, який можна випробувати. Потрібна система – ефективна і щоб вона вироблялась достатньо масштабно й бажано дешевше, ніж те, що є сьогодні у світі - зазначив Володимир Зеленський.

За його словами, співпраця з виробниками і державами триває достатньо продуктивно.

Я хочу подякувати всім, хто нам допомагає. Зараз найбільш сильні компанії Європи, які спроможні зробити реальний внесок в антибалістику, – вже в нашій програмі Freyja - наголосив президент.

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Що таке Freyja

Freyja - ініційований Україною проєкт спільної європейської антибалістичної системи Станом на зараз над ним працюють компанії з 10 країн, а до практичної реалізації долучилися зокрема Fire Point, Kongsberg, Weibel, Saab, Diehl Defence, Hensoldt, Thales, Safran, Sener та Leonardo. Система має забезпечити перехоплення російських балістичних ракет.

Проєкт будується навколо української ракети-перехоплювача FP-7.x розробки компанії Fire Point, інші компоненти постачають європейські виробники. Як повідомляла УНН генеральна та технічна директорка Fire Point Ірина Терех, розробка вийшла на етап технічної інтеграції всієї екосистеми - радарів, пускової установки, каналу передачі даних і командного центру, а випробування проводяться до двох разів на тиждень.