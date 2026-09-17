Нічна атака рф на Київ - постраждали 4 людини, серед них 10-річна дитина

Унаслідок масованої російської атаки на Київ у ніч на 17 вересня постраждали щонайменше 4 людини, серед них 10-річна дівчинка. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації, пише УНН.

Деталі

Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу. За попередньою інформацією КМВА, у Солом'янському районі столиці пошкоджене складське приміщення.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Дніпровському районі уламки впали одразу на кількох локаціях. Пошкоджені офісна та житлова будівлі, уламки також зафіксували на території складських приміщень і поблизу АЗС.

Наслідки атаки уточнюються

У Святошинському районі, за попередніми даними, зафіксоване влучання в нежитлову будівлю. На місцях працюють екстрені служби.

Уночі росіяни атакували столицю балістичними ракетами. За даними моніторингових каналів, у напрямку Києва було запущено щонайменше 12 балістичних ракет. Також повідомлялося про пуски аеробалістичних ракет "Кинджал" та гіперзвукових ракет "Циркон".

Офіційні дані щодо кількості та типів застосованих росією ракет наразі уточнюються.

росіяни масовано атакували Київ балістикою - монітори повідомляють про щонайменше 12 ракет