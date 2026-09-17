російська розвідка створила глобальну мережу для вбивств і диверсій у США та Європі – Bloomberg

Американські прокурори викрили ймовірну глобальну мережу російських спецслужб, учасників якої звинувачують у підготовці вбивств та диверсій у США і Європі. Міністерство юстиції США висунуло звинувачення 5 особам, які наразі залишаються на волі, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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За матеріалами справи, колишній російський військовий, відомий як "полковник Юрій", пропонував громадянину США $25 тис. за вистежування та вбивство людини у Вільнюсі, яка нібито "брехала про росію".

Після відмови він запропонував американцю здійснювати диверсії проти інфраструктури країн НАТО, які підтримують Україну. Серед можливих цілей називали залізничні станції, автобусні депо, електропідстанції та склади з допомогою для України.

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Ці обвинувачені нібито діяли як частина глобальної мережі вбивств, яка сягала Сполучених Штатів, намагаючись завербувати громадян США та іноземців для здійснення вбивств за наказом кремля – заявив помічник генпрокурора США з національної безпеки Джон Айзенберг.

За даними слідства, російські спецслужби також намагалися організувати вбивство відомого російського дисидента, який, як вважається, живе у Вашингтоні. Для стеження за ним завербували громадянина Венесуели, який проживає у Нью-Йорку. За "зникнення" цілі йому пропонували $40 тис.

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Bloomberg зазначає, що обвинувальний акт також описує ширшу кампанію гібридних операцій росії проти країн, які надають Україні військову та фінансову допомогу. Йдеться про вербування людей для диверсій проти інфраструктури та нападів на окремих осіб за винагороду.

Адміністрація президента США Дональда Трампа поки не повідомляла, чи планує вживати додаткових заходів проти росії після оприлюднення нових звинувачень.

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