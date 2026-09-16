У США викрили підготовку замаху на російського опозиціонера у Вашингтоні, слід веде до спецслужб рф

У США кільком громадянам росії висунули обвинувачення у підготовці вбивства російського опозиціонера у Вашингтоні та змові з метою здійснення вбивств у різних країнах світу. Про це заявив генеральний прокурор США Тодд Бланш, повідомляє ABC News, пише УНН.

Деталі

За словами Бланша, справу веде прокуратура Нью-Йорка. Американська сторона стверджує, що обвинувачені працювали на російську розвідку.

Їм інкримінують, зокрема, фінансування тероризму та участь у змові з метою вбивств. Однією з цілей, за даними американської прокуратури, був "російський дисидент", який, як вважали обвинувачені, перебував у Вашингтоні.

Ім'я ймовірної цілі поки не розкривають

Бланш не назвав ані росіян, яким висунули обвинувачення, ані опозиціонера, на якого нібито готували замах. Також наразі невідомо, коли саме планувалося вбивство та чи затримали когось із фігурантів.

На момент появи інформації подробиці справи на сайті Міністерства юстиції США ще не були оприлюднені.

рф готує теракти під час виборів на ТОТ - розвідка попередила про небезпеку