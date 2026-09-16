В США раскрыли подготовку покушения на российского оппозиционера в Вашингтоне, след ведёт к спецслужбам РФ
Киев • УНН
В США предъявили обвинения нескольким гражданам РФ в подготовке убийства диссидента в Вашингтоне. Имена фигурантов и цели не раскрыли.
В США нескольким гражданам России предъявили обвинения в подготовке убийства российского оппозиционера в Вашингтоне и заговоре с целью совершения убийств в разных странах мира. Об этом заявил генеральный прокурор США Тодд Бланш, сообщает ABC News, пишет УНН.
Детали
По словам Бланша, дело ведёт прокуратура Нью-Йорка. Американская сторона утверждает, что обвиняемые работали на российскую разведку.
Им вменяют, в частности, финансирование терроризма и участие в заговоре с целью убийств. Одной из целей, по данным американской прокуратуры, был "российский диссидент", который, как считали обвиняемые, находился в Вашингтоне.
Имя предполагаемой цели пока не раскрывают
Бланш не назвал ни россиян, которым предъявили обвинения, ни оппозиционера, на которого якобы готовили покушение. Также пока неизвестно, когда именно планировалось убийство и задержали ли кого-либо из фигурантов.
На момент появления информации подробности дела на сайте Министерства юстиции США ещё не были опубликованы.
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