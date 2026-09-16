В США раскрыли подготовку покушения на российского оппозиционера в Вашингтоне, след ведёт к спецслужбам РФ

$44.640.0251.510.01
ukenru
09:12 • 5888 просмотра
Бюджетная пропасть в 2027 году: сколько Украине не хватает и где будут искать деньги
08:35 • 4498 просмотра
Новых штрафов за превышение скорости не будет: Рада провалила законопроект
06:33 • 12563 просмотра
Дрон РФ попал в рейсовый автобус в Никопольском районе: пять погибших, семеро раненыхPhoto
Эксклюзив
06:01 • 18788 просмотра
Повлечёт ли затягивание дела Odrex последствия для адвокатов?
04:58 • 16047 просмотра
"Адские" санкции против РФ приблизились к принятию в США — осталось финальное голосование
04:45 • 15746 просмотра
Немецкие больницы готовятся к войне дронов и массовым жертвам, Бундесвер ожидает до 1000 раненых ежедневно
04:19 • 15540 просмотра
"АТЕШ" заявил о диверсии на заводе, который производит в Воронеже компоненты для ракет Х-101 и "Искандер-К"Video
16 сентября, 02:17 • 19735 просмотра
Украина может получить лицензию на производство ракет для Patriot, но есть нюанс
16 сентября, 01:17 • 17752 просмотра
Российский аналог Starlink за полгода так и не достиг рабочей орбиты, часть спутников РФ уже потеряла
16 сентября, 00:16 • 22345 просмотра
На концерт кобзона отправился генерал, который докладывал путину о якобы взятии Константиновки
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
1м/с
59%
750мм
Популярные новости
Звезда «Безумцев» Джон Хэмм станет отцом в 55 лет, его жена впервые появилась беременной перед камерами16 сентября, 00:06 • 27116 просмотра
Законопроект о жестких санкциях против РФ вынесен на финальное рассмотрение в Палате представителей США16 сентября, 02:55 • 20755 просмотра
Ракета «Искандер»: дальность, скорость, модификацииPhoto16 сентября, 03:45 • 18547 просмотра
Сколько военных и техники потеряла Россия за сутки — данные ГенштабаPhoto04:08 • 9374 просмотра
От фольги до рыболовных сетей: как совершенно бытовые предметы нашли своё применение на войне06:59 • 10396 просмотра
публикации
Авиация под давлением: необоснованное толкование налогообложения авиализинга угрожает бюджетным поступлениям10:00 • 236 просмотра
Бюджетная пропасть в 2027 году: сколько Украине не хватает и где будут искать деньги09:12 • 5938 просмотра
От фольги до рыболовных сетей: как совершенно бытовые предметы нашли своё применение на войне06:59 • 10659 просмотра
Повлечёт ли затягивание дела Odrex последствия для адвокатов?
Эксклюзив
06:01 • 18809 просмотра
Ракета «Искандер»: дальность, скорость, модификацииPhoto16 сентября, 03:45 • 18790 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Линдси Грэм
Вадим Филашкин
Сергей Марченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Германия
Саудовская Аравия
Реклама
УНН Lite
Звезда «Безумцев» Джон Хэмм станет отцом в 55 лет, его жена впервые появилась беременной перед камерами16 сентября, 00:06 • 27340 просмотра
Стива Карелла назвали одним из самых привлекательных зрелых мужчин Голливуда — актер отреагировал на новый статус15 сентября, 23:07 • 28126 просмотра
Чака Норриса, Роберта Редфорда и звезду «Баффи» «забыли» почтить на «Эмми-2026»15 сентября, 22:05 • 26754 просмотра
Келли Осборн заявила, что никогда не помирится со старшей сестрой, и объяснила почему15 сентября, 21:06 • 27231 просмотра
Евровидение-2027: Украина начала прием заявок на национальный отбор15 сентября, 11:29 • 44179 просмотра
Актуальное
Техника
Старлинк
Шахед-136
9К720 Искандер
SpaceX Starship

В США раскрыли подготовку покушения на российского оппозиционера в Вашингтоне, след ведёт к спецслужбам РФ

Киев • УНН

 • 3458 просмотра

В США предъявили обвинения нескольким гражданам РФ в подготовке убийства диссидента в Вашингтоне. Имена фигурантов и цели не раскрыли.

В США раскрыли подготовку покушения на российского оппозиционера в Вашингтоне, след ведёт к спецслужбам РФ

В США нескольким гражданам России предъявили обвинения в подготовке убийства российского оппозиционера в Вашингтоне и заговоре с целью совершения убийств в разных странах мира. Об этом заявил генеральный прокурор США Тодд Бланш, сообщает ABC News, пишет УНН.

Детали

По словам Бланша, дело ведёт прокуратура Нью-Йорка. Американская сторона утверждает, что обвиняемые работали на российскую разведку.

Им вменяют, в частности, финансирование терроризма и участие в заговоре с целью убийств. Одной из целей, по данным американской прокуратуры, был "российский диссидент", который, как считали обвиняемые, находился в Вашингтоне.

Имя предполагаемой цели пока не раскрывают

Бланш не назвал ни россиян, которым предъявили обвинения, ни оппозиционера, на которого якобы готовили покушение. Также пока неизвестно, когда именно планировалось убийство и задержали ли кого-либо из фигурантов.

На момент появления информации подробности дела на сайте Министерства юстиции США ещё не были опубликованы.

рф готовит теракты во время выборов на ВОТ - разведка предупредила об опасности10.09.26, 16:52 • 3812 просмотров

Степан Гафтко

Криминал и ЧПНовости Мира
Теракт
российская пропаганда
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки
Вашингтон
Нью-Йорк
Соединённые Штаты