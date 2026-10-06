Турция и Пакистан разворачивают войска в Саудовской Аравии из-за атак хуситов
Киев • УНН
Три страны договорились немедленно усилить военную готовность и подготовить быстрое развертывание сил в Саудовской Аравии. Решение приняли после заседания в Эр-Рияде.
Саудовская Аравия, Турция и Пакистан договорились активировать коллективное сдерживание против нападений, направленных против Королевства, и немедленно перейти к выполнению своих совместных оборонных обязательств, включая подготовку к быстрому развертыванию согласованных сил и военных возможностей в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Al Arabiya, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что об этом решении было объявлено в совместном заявлении после экстренного заседания Стратегического политического и оборонного комитета Альянса обороны Мекки в Эр-Рияде, на котором обсуждались события в сфере безопасности и угрозы, с которыми сталкивается Королевство.
Комитет договорился "немедленно перейти к практическому выполнению" коллективных оборонных обязательств альянса и принять необходимые меры для обеспечения согласованных сил и военных возможностей и их быстрого развертывания в Саудовской Аравии
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Указывается, что меры будут осуществляться "в соответствии с согласованными договоренностями и национальным законодательством трех стран с целью усиления военной готовности, интеграции и их коллективной способности противостоять угрозам".
"Три страны подчеркнули, что безопасность каждого члена является "неотъемлемой частью" их коллективной безопасности, и заявили, что воплощение Альянса обороны Мекки в практические меры усилит сдерживание и продемонстрирует их решимость защищать свою безопасность, суверенитет и территориальную целостность", - говорится в статье.
Напомним
Накануне йеменские хуситы заявили, что воздушное пространство Саудовской Аравии является опасным для гражданских самолетов.
Несколько дней назад Саудовская Аравия призвала Европу предоставить военную помощь в борьбе с хуситами.
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