Президент Йемена объявил масштабное наступление против хуситов - Reuters

Президент Йемена Рашад аль-Алими объявил о начале масштабной военной операции против поддерживаемых Ираном хуситов. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

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Вооруженные силы правительства будут продолжать наступление «до тех пор, пока страна не будет освобождена от контроля террористической группировки» - заявил президент Йемена Рашад аль-Алими в телевизионном обращении.

В то же время хуситы заявили, что запустили баллистические ракеты и беспилотники по объектам Saudi Aramco в Эр-Рияде и районе Хурайса в Саудовской Аравии.

Также сообщается, что за последние 48 часов они также продвинулись вблизи города Таиз и приблизились к последней дороге, которая соединяет его с портовым городом Аденом. Если они установят над ней контроль, Таиз может оказаться в окружении.

Напомним

Международно признанное правительство Йемена призвало население к всеобщей мобилизации для борьбы с хуситами и одновременно предложило амнистию их бойцам, которые перейдут на сторону правительственных сил.