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У Ємені оголосили загальну мобілізацію на тлі наступу хуситів

Київ • УНН

 • 408 перегляди

Уряд Ємену оголосив загальну мобілізацію та амністію для бійців хуситів. Повстанці посилили контроль біля стратегічної протоки.

У Ємені оголосили загальну мобілізацію на тлі наступу хуситів
Фото: Al Jazeera

Міжнародно визнаний уряд Ємену закликав населення до загальної мобілізації для боротьби з хуситами та одночасно запропонував амністію їхнім бійцям, які перейдуть на бік урядових сил. Рішення ухвалили після значних територіальних успіхів хуситів на заході країни, повідомляє Al Jazeera, пише УНН.

Деталі

Голова Ради президентського керівництва Ємену Рашад аль-Алімі закликав громадян вступати до лав урядових сил та "всіляко сприяти" боротьбі проти хуситів.

Він заявив, що метою уряду залишається повернення столиці Сани, яку хусити контролюють із 2014 року, та відновлення контролю над усією територією Ємену.

Хусити посилили позиції біля стратегічної протоки

Заклик до мобілізації пролунав після того, як у вересні хусити захопили місто Мокка та острів Маюн і посилили свої позиції поблизу Баб-ель-Мандебської протоки – одного з ключових морських маршрутів між Червоним морем та Індійським океаном.

Наша мета зрозуміла всім як усередині країни, так і за кордоном: відновити державні інституції та здійснювати їхній суверенітет над усією країною, включно із Саною

– заявив аль-Алімі.

Одночасно уряд оголосив амністію для бійців хуситів, які вирішать залишити угруповання. За оцінкою експертів ООН за 2024 рік, чисельність сил хуситів становила близько 350 тисяч осіб.

Чому це важливо

Ситуація в Ємені має значення далеко за межами країни. Контроль над районом Баб-ель-Мандебу дає хуситам можливість створювати загрозу одному з найважливіших маршрутів світового судноплавства.

Велика Британія допоможе Саудівській Аравії відбивати атаки хуситів: операція розпочнеться найближчим часом22.09.26, 07:05 • 5392 перегляди

На тлі загострення Саудівська Аравія вже повідомляла про перехоплення балістичних ракет і безпілотників хуситів. Крім того, Саудівська Аравія, Туреччина та Пакистан домовилися провести екстрені переговори військового керівництва щодо ситуації в Ємені та загроз у регіоні.

Хусити заявили, що не атакуватимуть кораблі США у Червоному морі21.09.26, 01:38 • 5178 переглядiв

Степан Гафтко

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