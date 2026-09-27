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В Йемене объявили всеобщую мобилизацию на фоне наступления хуситов

Киев • УНН

 • 794 просмотра

Правительство Йемена объявило всеобщую мобилизацию и амнистию для бойцов хуситов. Повстанцы усилили контроль у стратегически важного пролива.

В Йемене объявили всеобщую мобилизацию на фоне наступления хуситов
Фото: Al Jazeera

Международно признанное правительство Йемена призвало население к всеобщей мобилизации для борьбы с хуситами и одновременно предложило амнистию их бойцам, которые перейдут на сторону правительственных сил. Решение приняли после значительных территориальных успехов хуситов на западе страны, сообщает Al Jazeera, пишет УНН.

Подробности

Глава Совета президентского руководства Йемена Рашад аль-Алими призвал граждан вступать в ряды правительственных сил и "всемерно содействовать" борьбе против хуситов.

Он заявил, что целью правительства остается возвращение столицы Саны, которую хуситы контролируют с 2014 года, и восстановление контроля над всей территорией Йемена.

Хуситы усилили позиции у стратегического пролива

Призыв к мобилизации прозвучал после того, как в сентябре хуситы захватили город Мокка и остров Майюн и усилили свои позиции вблизи Баб-эль-Мандебского пролива – одного из ключевых морских маршрутов между Красным морем и Индийским океаном.

Наша цель понятна всем как внутри страны, так и за рубежом: восстановить государственные институты и осуществлять их суверенитет над всей страной, включая Сану

– заявил аль-Алими.

Одновременно правительство объявило амнистию для бойцов хуситов, которые решат покинуть группировку. По оценке экспертов ООН за 2024 год, численность сил хуситов составляла около 350 тысяч человек.

Почему это важно

Ситуация в Йемене имеет значение далеко за пределами страны. Контроль над районом Баб-эль-Мандеба дает хуситам возможность создавать угрозу одному из важнейших маршрутов мирового судоходства.

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На фоне обострения Саудовская Аравия уже сообщала о перехвате баллистических ракет и беспилотников хуситов. Кроме того, Саудовская Аравия, Турция и Пакистан договорились провести экстренные переговоры военного руководства относительно ситуации в Йемене и угроз в регионе.

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Степан Гафтко

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