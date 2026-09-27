В Йемене объявили всеобщую мобилизацию на фоне наступления хуситов

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Международно признанное правительство Йемена призвало население к всеобщей мобилизации для борьбы с хуситами и одновременно предложило амнистию их бойцам, которые перейдут на сторону правительственных сил. Решение приняли после значительных территориальных успехов хуситов на западе страны, сообщает Al Jazeera, пишет УНН.

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Глава Совета президентского руководства Йемена Рашад аль-Алими призвал граждан вступать в ряды правительственных сил и "всемерно содействовать" борьбе против хуситов.

Он заявил, что целью правительства остается возвращение столицы Саны, которую хуситы контролируют с 2014 года, и восстановление контроля над всей территорией Йемена.

Хуситы усилили позиции у стратегического пролива

Призыв к мобилизации прозвучал после того, как в сентябре хуситы захватили город Мокка и остров Майюн и усилили свои позиции вблизи Баб-эль-Мандебского пролива – одного из ключевых морских маршрутов между Красным морем и Индийским океаном.

Наша цель понятна всем как внутри страны, так и за рубежом: восстановить государственные институты и осуществлять их суверенитет над всей страной, включая Сану – заявил аль-Алими.

Одновременно правительство объявило амнистию для бойцов хуситов, которые решат покинуть группировку. По оценке экспертов ООН за 2024 год, численность сил хуситов составляла около 350 тысяч человек.

Почему это важно

Ситуация в Йемене имеет значение далеко за пределами страны. Контроль над районом Баб-эль-Мандеба дает хуситам возможность создавать угрозу одному из важнейших маршрутов мирового судоходства.

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На фоне обострения Саудовская Аравия уже сообщала о перехвате баллистических ракет и беспилотников хуситов. Кроме того, Саудовская Аравия, Турция и Пакистан договорились провести экстренные переговоры военного руководства относительно ситуации в Йемене и угроз в регионе.

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