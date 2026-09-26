На крупнейшем угольном месторождении рф в якутии произошёл взрыв, есть погибшие
Киев • УНН
На эльгинском месторождении в якутии во время сварочных работ произошёл взрыв. Четверо работников погибли, двое получили травмы.
На эльгинском угольном месторождении в якутии 25 сентября произошёл взрыв, в результате которого погибли четверо работников, ещё двое получили ранения. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.
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Отмечается, что чрезвычайная ситуация произошла во время проведения сварочных работ на резервной насосной станции. В ведомстве заявили, что во время работ произошло возгорание, в результате которого погибли несколько человек.
По сообщениям СМИ, взрыв произошёл во время сварки возле резервуара с водой. По данным издания, из-за разгерметизации возникла мощная ударная волна, в результате которой шестеро работников упали с большой высоты. Четверо из них погибли, ещё двое получили травмы головы и множественные переломы.
Также сообщается, что сварочные работы проводились рядом с ёмкостью, в которой находился метан, что якобы и стало причиной взрыва.
Следственный комитет рф возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении работ, повлёкшем по неосторожности смерть двух или более человек.
эльгинское месторождение является крупнейшим в россии по запасам коксующегося угля. Их оценивают более чем в 2,2 млрд тонн.
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