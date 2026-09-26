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На крупнейшем угольном месторождении рф в якутии произошёл взрыв, есть погибшие

Киев • УНН

 • 1092 просмотра

На эльгинском месторождении в якутии во время сварочных работ произошёл взрыв. Четверо работников погибли, двое получили травмы.

На крупнейшем угольном месторождении рф в якутии произошёл взрыв, есть погибшие

На эльгинском угольном месторождении в якутии 25 сентября произошёл взрыв, в результате которого погибли четверо работников, ещё двое получили ранения. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

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Отмечается, что чрезвычайная ситуация произошла во время проведения сварочных работ на резервной насосной станции. В ведомстве заявили, что во время работ произошло возгорание, в результате которого погибли несколько человек.

По сообщениям СМИ, взрыв произошёл во время сварки возле резервуара с водой. По данным издания, из-за разгерметизации возникла мощная ударная волна, в результате которой шестеро работников упали с большой высоты. Четверо из них погибли, ещё двое получили травмы головы и множественные переломы.

Также сообщается, что сварочные работы проводились рядом с ёмкостью, в которой находился метан, что якобы и стало причиной взрыва.

Следственный комитет рф возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении работ, повлёкшем по неосторожности смерть двух или более человек.

эльгинское месторождение является крупнейшим в россии по запасам коксующегося угля. Их оценивают более чем в 2,2 млрд тонн.

Атака украинского дрона остановила один из крупнейших НПЗ России — Reuters26.09.26, 01:25 • 10426 просмотров

Ольга Розгон

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