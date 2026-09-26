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U2 отметил 50-летие концертом в школе, где начинался их путь

Киев • УНН

 • 2138 просмотра

U2 выступил в дублинской школе Mount Temple, где музыканты познакомились и дебютировали 50 лет назад. Группа исполнила хиты и новый сингл.

U2 отметил 50-летие концертом в школе, где начинался их путь

Группа U2 отметила 50-летие концертом в родной школе в Ирландии, где начался путь музыкантов. Об этом сообщает BBC, передает УНН

Подробности 

"Ровно через 50 лет после своего создания группа U2 вернулась в Дублин, чтобы дать концерт в школе, где познакомились ее участники", — пишет издание. 

Вокалист группы Боно (настоящее имя — Пол Дэвид Хьюсон), выходя на сцену, воскликнул: "Мы сбежали из лаборатории, как вам этот эксперимент?". 

Ученики школы Mount Temple Comprehensive, возможно, еще даже не родились, когда U2 были одной из самых популярных групп в мире, но они встретили их как героев, размахивая плакатами с надписями: "Я люблю U2", "Прекрасный день — нет школы" и "Боно, моя мама передает привет". 

Группа порадовала их подборкой песен из всего своего творческого наследия, в которую вошли такие хиты, как "I Will Follow", "Vertigo" и "With Or Without You", а также их последний сингл "Silencio".

Пока группа выступала на сцене, учителя снимали учеников, забравшихся на плечи своих одноклассников, а затем, увлекшись моментом, сами начали танцевать вместе с ними.

Глядя с той же сцены, на которой U2 дебютировали в 1976 году, Боно не смог сдержать эмоций.

"Спасибо за, э-э… Да… Я не… Вау", — сказал фронтмен, на мгновение потеряв дар речи.

История группы U2 началась в тех же залах и коридорах пять десятилетий назад, когда 14-летний Ларри Маллен-младший прикрепил к школьной доске объявлений написанную от руки записку: "Барабанщик ищет музыкантов для создания группы".

Прослушивание состоялось через несколько дней, 25 сентября 1976 года, на кухне у родителей Ларри.

Сначала группа называлась "Feedback", затем — "The Hype", а под названием U2 они покорили мир, превратившись из заезженной панк-группы в рок-титанов, собирающих стадионы, чьи грандиозные идеи и величественные гимны привлекли миллионы поклонников и почти столько же критиков.

Напомним 

Группа U2 официально анонсировала выход своего первого альбома с новым материалом почти за десять лет под названием Carnaval de Luz, который выйдет 13 ноября. 

Павел Башинский

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