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рф с ночи продолжает атаковать Киев дронами, в столичном регионе уже 7 пострадавших

Киев • УНН

 • 1258 просмотра

В Киеве в результате атаки рф пострадали пять человек, в области — ещё двое. Повреждены дома, автомобили и складские сооружения.

рф с ночи продолжает атаковать Киев дронами, в столичном регионе уже 7 пострадавших

В Киеве с утра 26 сентября известно уже о 5 пострадавших в результате продолжающихся атак рф. В Киевской области за ночь — еще двое пострадавших. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные мэра Киева Виталия Кличко и ГСЧС Украины.

Новые последствия атаки рф в Киеве

В настоящее время в результате атаки врага на столицу 26 сентября пострадали 5 человек. Медики оказали им помощь амбулаторно и на месте

— сообщил Кличко в соцсетях 26 сентября.

По его словам, в течение ночи 26 сентября в результате атаки врага на столицу стало известно о повреждениях в четырех районах:

  • в Дарницком районе произошел пожар на территории рядом со складскими зданиями. Пожар ликвидировали;
    • в Оболонском районе обломки упали рядом с жилым домом. Повреждены и выбиты окна. Разрушений и возгорания в доме нет. В Оболонском районе один пострадавший в результате падения БпЛА на нежилое здание. Медики оказали помощь на месте;
      • в Соломенском районе в результате падения БпЛА произошло возгорание кровли офисного здания. Возгорание ликвидировали. Также в Соломенском районе тушат пожар, и продолжается поисково-спасательная операция в 5-этажном жилом доме. Там обнаружили 4 пострадавших. Утром в результате падения БпЛА произошло возгорание и задымление в офисном здании в Соломенском районе;
        • в Святошинском районе в результате падения БпЛА на территорию ТРЦ произошло возгорание и разрушение одного из магазинов. Пожар ликвидировали.

          В полиции Киева показали последствия атаки рф на Киев по состоянию на утро 26 сентября.

          Киевская область

          В Киевской области, по данным ГСЧС, двое людей пострадали в результате вражеских атак за ночь.

          В течение ночи спасатели неоднократно привлекались к ликвидации последствий российской агрессии. Сообщается, что последствия зафиксированы в 3 районах Киевской области:

          • в Бориспольском районе произошел пожар в складском здании. Пострадали двое людей, один из них госпитализирован. Пожар ликвидирован силами спасателей ГСЧС и местной пожарной охраны;
            • в Обуховском районе повреждены частный жилой дом и два легковых автомобиля;
              • также поврежден частный жилой дом в Бучанском районе.

                В ГСЧС показали последствия атаки рф на Киевскую область в ночь на 26 сентября.

                Юлия Шрамко

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