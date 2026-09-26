рф с ночи продолжает атаковать Киев дронами, в столичном регионе уже 7 пострадавших
Киев • УНН
В Киеве в результате атаки рф пострадали пять человек, в области — ещё двое. Повреждены дома, автомобили и складские сооружения.
В Киеве с утра 26 сентября известно уже о 5 пострадавших в результате продолжающихся атак рф. В Киевской области за ночь — еще двое пострадавших. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные мэра Киева Виталия Кличко и ГСЧС Украины.
Новые последствия атаки рф в Киеве
В настоящее время в результате атаки врага на столицу 26 сентября пострадали 5 человек. Медики оказали им помощь амбулаторно и на месте
По его словам, в течение ночи 26 сентября в результате атаки врага на столицу стало известно о повреждениях в четырех районах:
- в Дарницком районе произошел пожар на территории рядом со складскими зданиями. Пожар ликвидировали;
- в Оболонском районе обломки упали рядом с жилым домом. Повреждены и выбиты окна. Разрушений и возгорания в доме нет. В Оболонском районе один пострадавший в результате падения БпЛА на нежилое здание. Медики оказали помощь на месте;
- в Соломенском районе в результате падения БпЛА произошло возгорание кровли офисного здания. Возгорание ликвидировали. Также в Соломенском районе тушат пожар, и продолжается поисково-спасательная операция в 5-этажном жилом доме. Там обнаружили 4 пострадавших. Утром в результате падения БпЛА произошло возгорание и задымление в офисном здании в Соломенском районе;
- в Святошинском районе в результате падения БпЛА на территорию ТРЦ произошло возгорание и разрушение одного из магазинов. Пожар ликвидировали.
В полиции Киева показали последствия атаки рф на Киев по состоянию на утро 26 сентября.
Киевская область
В Киевской области, по данным ГСЧС, двое людей пострадали в результате вражеских атак за ночь.
В течение ночи спасатели неоднократно привлекались к ликвидации последствий российской агрессии. Сообщается, что последствия зафиксированы в 3 районах Киевской области:
- в Бориспольском районе произошел пожар в складском здании. Пострадали двое людей, один из них госпитализирован. Пожар ликвидирован силами спасателей ГСЧС и местной пожарной охраны;
- в Обуховском районе повреждены частный жилой дом и два легковых автомобиля;
- также поврежден частный жилой дом в Бучанском районе.
В ГСЧС показали последствия атаки рф на Киевскую область в ночь на 26 сентября.