В Киеве дроны попали в офисное здание, обломки упали в двух районах

Киев в ночь на субботу, 26 сентября, был атакован вражескими беспилотниками. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевскую МВА и местные паблики.

Детали

Так, по информации КГВА, в Соломенском районе столицы зафиксировано возгорание офисного здания в результате падения БпЛА.

По предварительной информации, в другой локации в Соломенском районе обломки упали на открытой территории рассказали в КГВА.

Позже там сообщили, что в Оболонском районе обломки упали на открытой территории. По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет.

Напомним

Накануне в результате атак рф в Киеве погибли семь человек, среди них 14-летний мальчик. 25 пострадавших находятся в больницах, один — в тяжелом состоянии.

Враг атаковал дроном лицей под Киевом, вспыхнул пожар