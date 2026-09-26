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В Киеве дроны попали в офисное здание, обломки упали в двух районах

Киев • УНН

 • 272 просмотра

В Соломенском районе Киева загорелось офисное здание после падения дрона. В Оболонском районе упали обломки, пострадавших нет.

В Киеве дроны попали в офисное здание, обломки упали в двух районах

Киев в ночь на субботу, 26 сентября, был атакован вражескими беспилотниками. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевскую МВА и местные паблики.

Детали

Так, по информации КГВА, в Соломенском районе столицы зафиксировано возгорание офисного здания в результате падения БпЛА.

По предварительной информации, в другой локации в Соломенском районе обломки упали на открытой территории

Позже там сообщили, что в Оболонском районе обломки упали на открытой территории. По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет.

Напомним

Накануне в результате атак рф в Киеве погибли семь человек, среди них 14-летний мальчик. 25 пострадавших находятся в больницах, один — в тяжелом состоянии.

Враг атаковал дроном лицей под Киевом, вспыхнул пожар25.09.26, 21:19 • 3318 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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