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Российская атака уничтожила склад «Сушия» со всеми товарными запасами

Киев • УНН

 • 1748 просмотра

В результате российской атаки 25 сентября уничтожен склад компании «Сушия» с товарами и упаковкой. Рестораны и доставка продолжают работать.

Российская атака уничтожила склад «Сушия» со всеми товарными запасами

В пятницу, 25 сентября, в результате российской атаки был уничтожен склад сети ресторанов "Сушия" со всеми товарными запасами и упаковкой. Об этом компания сообщила в соцсетях, информирует УНН.

Подробности

В то же время отмечается, что все рестораны и доставка продолжают работу.

Мы сделаем все для того, чтобы максимально быстро восстановить необходимые запасы, обеспечить полноценное меню и бесперебойную работу. Выражаем искренние соболезнования нашим логистическим партнерам. Просим понимания и поддержки

- говорится в сообщении.

Напомним

В Киевской области 25 сентября в результате российской атаки дронов ВС РФ пострадал один из складов логистического партнера McDonald’s. В компании подтвердили, что никто не пострадал, а рестораны сети продолжают работать в обычном режиме.

Российские дроны ударили по складу McDonald's - Зеленский показал новые последствия в Киеве25.09.26, 16:28 • 3318 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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