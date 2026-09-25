Российская атака уничтожила склад «Сушия» со всеми товарными запасами

В пятницу, 25 сентября, в результате российской атаки был уничтожен склад сети ресторанов "Сушия" со всеми товарными запасами и упаковкой. Об этом компания сообщила в соцсетях, информирует УНН.

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В то же время отмечается, что все рестораны и доставка продолжают работу.

Мы сделаем все для того, чтобы максимально быстро восстановить необходимые запасы, обеспечить полноценное меню и бесперебойную работу. Выражаем искренние соболезнования нашим логистическим партнерам. Просим понимания и поддержки - говорится в сообщении.

Напомним

В Киевской области 25 сентября в результате российской атаки дронов ВС РФ пострадал один из складов логистического партнера McDonald’s. В компании подтвердили, что никто не пострадал, а рестораны сети продолжают работать в обычном режиме.

Российские дроны ударили по складу McDonald's - Зеленский показал новые последствия в Киеве