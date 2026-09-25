Российские дроны ударили по складу McDonald's - Зеленский показал новые последствия в Киеве
Киев • УНН
россия атаковала дроном склад McDonald’s в Киеве. В результате удара по офисному зданию погибли четыре человека, семеро получили ранения, среди них ребёнок.
россия во время продолжающейся атаки на Украину нанесла удары дронами по складу, который используется "Макдональдсом" (McDonald's). Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский 25 сентября в соцсетях, показав последствия вражеского удара в Киеве, пишет УНН.
Что известно о последствиях атаки рф в Киеве на данный момент
"На данный момент известно о четырех погибших в результате российского удара дроном по офисному зданию в Киеве. Мои соболезнования родным и близким. Еще семь человек ранены, среди них ребенок. Спасибо всем нашим экстренным службам, которые всегда оперативно помогают людям после российских атак", — написал Зеленский.
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Удар россии по складу McDonald's
Сегодня также были нанесены удары дронами по складу, который используется "Макдональдсом". Ударный дрон против обычных продуктов. россияне постоянно расширяют свою эскалационную операцию: американский и другой бизнес, дата-центры, интернет-провайдеры — вся обычная жизнь для россии просто мишень. Все это бьет по возможностям людей оставаться на связи, учиться, работать
Президент подчеркнул: "Важно, чтобы ответ мира на все это был и чтобы россия ощущала ответы на свой террор. Наша дальнобойность и санкции мира должны совместно работать именно на это — на конкретные последствия для россии".
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