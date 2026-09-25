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Российские дроны ударили по складу McDonald's - Зеленский показал новые последствия в Киеве

Киев • УНН

 • 276 просмотра

россия атаковала дроном склад McDonald’s в Киеве. В результате удара по офисному зданию погибли четыре человека, семеро получили ранения, среди них ребёнок.

Российские дроны ударили по складу McDonald's - Зеленский показал новые последствия в Киеве

россия во время продолжающейся атаки на Украину нанесла удары дронами по складу, который используется "Макдональдсом" (McDonald's). Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский 25 сентября в соцсетях, показав последствия вражеского удара в Киеве, пишет УНН.

Что известно о последствиях атаки рф в Киеве на данный момент

"На данный момент известно о четырех погибших в результате российского удара дроном по офисному зданию в Киеве. Мои соболезнования родным и близким. Еще семь человек ранены, среди них ребенок. Спасибо всем нашим экстренным службам, которые всегда оперативно помогают людям после российских атак", — написал Зеленский.

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Удар россии по складу McDonald's

Сегодня также были нанесены удары дронами по складу, который используется "Макдональдсом". Ударный дрон против обычных продуктов. россияне постоянно расширяют свою эскалационную операцию: американский и другой бизнес, дата-центры, интернет-провайдеры — вся обычная жизнь для россии просто мишень. Все это бьет по возможностям людей оставаться на связи, учиться, работать

— сообщил Зеленский.

Президент подчеркнул: "Важно, чтобы ответ мира на все это был и чтобы россия ощущала ответы на свой террор. Наша дальнобойность и санкции мира должны совместно работать именно на это — на конкретные последствия для россии".

"Абсолютно зверский и больной удар" - Зеленский после атаки рф в Киеве предупредил о рисках со стороны россии до зимы25.09.26, 11:03 • 20354 просмотра

Юлия Шрамко

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