рф продолжает атаковать Киев: повреждено еще одно медучреждение, уже более 30 пострадавших
Киев • УНН
В Соломенском районе повреждено медучреждение, госпитализированы три человека, среди них ребенок. Всего погибли пять человек, 31 пострадал.
В Киеве в результате атак оккупанта повреждено ещё одно медучреждение, троих находившихся неподалёку людей госпитализировали. Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, всего сегодня в столице 31 человек получил ранения, а пятеро — погибли, передаёт УНН.
В результате атаки врага повреждено ещё одно медучреждение столицы. В Соломенском районе. Троих людей, находившихся неподалёку от медучреждения, госпитализировали. В том числе — одного ребёнка
По словам мэра, сегодня в результате вражеских атак в столице пострадал 31 человек.
15 раненых находятся в стационарах столичных больниц. В том числе — двое детей. В результате атак врага погибли 5 жителей Киева. В частности, один ребёнок
В Киеве в результате удара рф повреждено здание Высшего совета правосудия, есть пострадавшие25.09.26, 12:41 • 4540 просмотров