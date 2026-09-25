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рф продолжает атаковать Киев: повреждено еще одно медучреждение, уже более 30 пострадавших

Киев • УНН

 • 1254 просмотра

В Соломенском районе повреждено медучреждение, госпитализированы три человека, среди них ребенок. Всего погибли пять человек, 31 пострадал.

рф продолжает атаковать Киев: повреждено еще одно медучреждение, уже более 30 пострадавших
Фото иллюстративное

В Киеве в результате атак оккупанта повреждено ещё одно медучреждение, троих находившихся неподалёку людей госпитализировали. Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, всего сегодня в столице 31 человек получил ранения, а пятеро — погибли, передаёт УНН.

В результате атаки врага повреждено ещё одно медучреждение столицы. В Соломенском районе. Троих людей, находившихся неподалёку от медучреждения, госпитализировали. В том числе — одного ребёнка 

— сообщил Кличко.

По словам мэра, сегодня в результате вражеских атак в столице пострадал 31 человек.

15 раненых находятся в стационарах столичных больниц. В том числе — двое детей. В результате атак врага погибли 5 жителей Киева. В частности, один ребёнок 

— резюмировал Кличко.

В Киеве в результате удара рф повреждено здание Высшего совета правосудия, есть пострадавшие25.09.26, 12:41 • 4540 просмотров

Антонина Туманова

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