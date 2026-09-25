рф продовжує атакувати Київ: пошкоджено ще один медзаклад, вже понад 30 постраждалих
Київ • УНН
У Солом’янському районі пошкоджено медзаклад, госпіталізували трьох людей, серед них дитину. Загалом загинули п’ятеро, 31 постраждав.
У Києві у результаті атак окупанта пошкоджено іще один медзаклад, трьох людей, які перебували неподалік, госпіталізували. Як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, загалом сьогодні у столиці 31 людина зазнала поранень і п'ять - загинули, передає УНН.
Внаслідок атаки ворога пошкоджений іще один медзаклад столиці. В Соломʼянському районі. Трьох людей, які перебували неподалік від медзакладу, госпіталізували. В тому числі — одну дитину
За словами міського голови, сьогодні у результаті ворожих атак у столиці постраждала 31 людина.
15 поранених перебувають в стаціонарах столичних лікарень. У тому числі — двоє дітей. Загинули внаслідок атак ворога 5 мешканців Києва. Зокрема, одна дитина
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