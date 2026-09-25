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Київ та область продовжує атакувати росія - вранці дрон влучив у багатоповерхівку на Печерську

Київ • УНН

 • 2060 перегляди

У Києві зафіксували влучання дронів у житлові й нежитлові будівлі, є один постраждалий. На Київщині пошкоджено 9 об’єктів.

Київ та область продовжує атакувати росія - вранці дрон влучив у багатоповерхівку на Печерську

Київ продовжує перебувати під атакою рф, вранці 25 вересня сталося влучання ворожого дрона у багатоповерхівку на Печерську. За ніч у столиці відомо про одного постраждалого і є пошкодження у щонайменше трьох районах, а також у трьох районах Київської області. Про це УНН пише з посиланням на дані мера столиці Віталія Кличка та голови Київської ОВА Тимура Ткаченка.

Київ

У Печерському районі влучання БпЛА у багатоповерхівку на рівні 7-10 поверхів

- написав Кличко у соцмережах.

На ранок 25 вересня було відомо про наслідки ворожого удару у трьох районах Києва.

Окрім Печерського, повідомив мер, також є пошкодження у Солом'янському та Подільському районах:

  • у Соломʼянському районі падіння БпЛА не нежитлову будівлю. Також у Солом’янському районі, за попередньою інформацією, влучання в 25-поверховий житловий будинок на рівні 4 поверху. Окрім того, внаслідок падіння БпЛА, сталося загоряння на відкритій території біля нежитлової будівлі. Попередньо, є постраждалий;
    • у Подільському районі влучання БпЛА в нежитлову будівлю.

      У ДСНС Києва показали наслідки нічної атаки рф у столиці.

      Київська область

      Ворог знову вдарив і по Київській області - за ніч відомо про пошкодження у трьох районах.

      Ворог не припиняє дронові атаки на Київщину. Цієї ночі пошкодження зафіксовані у трьох районах області", - повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко у соцмережах і перелічив:

      • Броварський район — пошкоджено складське приміщення;
        • Бориспільський район — пошкоджено виробниче приміщення;
          • Обухівський район — пошкоджено три приватні домоволодіння та чотири транспортні засоби.

            Загалом в області пошкоджено 9 об’єктів. За попередньою інформацією, люди не постраждали, додав він.

            У ДСНС України показали наслідки нічної атаки рф у Київській області.

            рф атакувала близько 300 дронами, приблизно кожен шостий реактивний - скільки збили25.09.26, 08:20 • 996 переглядiв

            Юлія Шрамко

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