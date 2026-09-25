Київ та область продовжує атакувати росія - вранці дрон влучив у багатоповерхівку на Печерську
Київ • УНН
У Києві зафіксували влучання дронів у житлові й нежитлові будівлі, є один постраждалий. На Київщині пошкоджено 9 об’єктів.
Київ продовжує перебувати під атакою рф, вранці 25 вересня сталося влучання ворожого дрона у багатоповерхівку на Печерську. За ніч у столиці відомо про одного постраждалого і є пошкодження у щонайменше трьох районах, а також у трьох районах Київської області. Про це УНН пише з посиланням на дані мера столиці Віталія Кличка та голови Київської ОВА Тимура Ткаченка.
Київ
У Печерському районі влучання БпЛА у багатоповерхівку на рівні 7-10 поверхів
На ранок 25 вересня було відомо про наслідки ворожого удару у трьох районах Києва.
Окрім Печерського, повідомив мер, також є пошкодження у Солом'янському та Подільському районах:
- у Соломʼянському районі падіння БпЛА не нежитлову будівлю. Також у Солом’янському районі, за попередньою інформацією, влучання в 25-поверховий житловий будинок на рівні 4 поверху. Окрім того, внаслідок падіння БпЛА, сталося загоряння на відкритій території біля нежитлової будівлі. Попередньо, є постраждалий;
- у Подільському районі влучання БпЛА в нежитлову будівлю.
У ДСНС Києва показали наслідки нічної атаки рф у столиці.
Київська область
Ворог знову вдарив і по Київській області - за ніч відомо про пошкодження у трьох районах.
Ворог не припиняє дронові атаки на Київщину. Цієї ночі пошкодження зафіксовані у трьох районах області", - повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко у соцмережах і перелічив:
- Броварський район — пошкоджено складське приміщення;
- Бориспільський район — пошкоджено виробниче приміщення;
- Обухівський район — пошкоджено три приватні домоволодіння та чотири транспортні засоби.
Загалом в області пошкоджено 9 об’єктів. За попередньою інформацією, люди не постраждали, додав він.
У ДСНС України показали наслідки нічної атаки рф у Київській області.
рф атакувала близько 300 дронами, приблизно кожен шостий реактивний - скільки збили25.09.26, 08:20 • 996 переглядiв