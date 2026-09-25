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BFM TV

рф атакувала близько 300 дронами, приблизно кожен шостий реактивний - скільки збили

Київ • УНН

 • 1012 перегляди

У ніч на 25 вересня росія запустила по Україні 295 дронів, 267 із них збили або придушили сили ППО. Зафіксовано влучання у 16 локаціях.

рф атакувала близько 300 дронами, приблизно кожен шостий реактивний - скільки збили

росія у ніч на 25 вересня вдарила по Україні 295 дронами, з яких 267 збито або придушено. Про це УНН пише з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Чим і звідки ворог атакував

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 25 вересня (з 18:00 24 вересня) противник атакував 295 ударними БпЛА типу Shahed (52 із них - реактивні), Гербера, "Бандероль"/"Дань-Т", дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово - рф; ТОТ Донецьк та ТОТ АР Крим – Гвардійське.

Скільки знищили і скільки влучило

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 267 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів

- повідомили у ПС ЗСУ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 16 локаціях а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Втрати росії у війні перевищили 1,525 мільйона військових - Генштаб25.09.26, 07:44 • 1994 перегляди

Юлія Шрамко

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