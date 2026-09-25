Корецький обговорив з послом США посилення ППО, енергетику та спільні проєкти в ОПК

Премʼєр-міністр України Сергій Корецький обговорив із тимчасовим повіреним у справах США в Україні Полом Гʼюстоном конкретні кроки для посилення протиповітряної оборони та захисту міст від російських атак балістикою і дронами, а також спільні ініціативи з виробництва озброєнь. Про це повідомляє УНН.

Деталі

За словами глави уряду, окремими темами розмови стали енергетична ситуація напередодні опалювального сезону, реформи корпоративного управління в державних енергетичних компаніях та подальша співпраця в енергетичному секторі, зокрема збільшення закупівель американського LNG.

Також поділився ініціативою щодо розширення програми страхування воєнних ризиків, розраховую на підтримку та активну участь американської сторони - зазначив Корецький.

Він додав, що Київ продовжує працювати зі Сполученими Штатами над конкретними рішеннями, які посилюють безпеку України, захищають її енергетику та створюють нові можливості для співпраці.

Нагадаємо

23 серпня тимчасовий повірений у справах США в Україні Пол Г’юстон розпочав свою місію в Києві і відвідав Національний молитовний сніданок.

"Не тільки заради України" - Зеленський закликав США посилити економічний тиск на росію