Підрив "Північного потоку": хорватський суд дозволив екстрадицію українця в Німеччину
Київ • УНН
Українця підозрюють у причетності до вибухів на "Північному потоці" у 2022 році. Захист назвав рішення політизованим і готує апеляцію.
Суд у Хорватії ухвалив рішення екстрадувати в Німеччину громадянина України, якого підозрюють у причетності до вибухів на газопроводі "Північний потік" у 2022 році. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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За даними німецької прокуратури, фігурант нібито був аквалангістом і входив до групи, яка організувала вибухи, що сталися після повномасштабного вторгнення росії в Україну на початку 2022 року.
Вибухи, які росія та західні країни назвали саботажем, пошкодили газопровід "Північний потік-1" - життєво важливий маршрут для експорту російського газу до Європи, - а також гілку "Північний потік-2", яка ще не була введена в експлуатацію.
Адвокат українця, Микола Катеринчук назвав судове рішення, ухвалене в п’ятницю минулого тижня, упередженим і політизованим та заявив, що буде подано апеляцію.
Німецькі суди визнали цю справу такою, що підпадає під їхню юрисдикцію, оскільки пошкоджені трубопроводи закінчуються в німецькій землі Мекленбург-Передня Померанія, а їхнє руйнування вплинуло на енергетичну та внутрішню безпеку Німеччини
Справа "Північних потоків": у Хорватії затримали ще одного підозрюваного19.08.26, 13:05 • 5314 переглядiв