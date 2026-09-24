Підрив "Північного потоку": хорватський суд дозволив екстрадицію українця в Німеччину

Суд у Хорватії ухвалив рішення екстрадувати в Німеччину громадянина України, якого підозрюють у причетності до вибухів на газопроводі "Північний потік" у 2022 році. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

За даними німецької прокуратури, фігурант нібито був аквалангістом і входив до групи, яка організувала вибухи, що сталися після повномасштабного вторгнення росії в Україну на початку 2022 року.

Вибухи, які росія та західні країни назвали саботажем, пошкодили газопровід "Північний потік-1" - життєво важливий маршрут для експорту російського газу до Європи, - а також гілку "Північний потік-2", яка ще не була введена в експлуатацію.

Адвокат українця, Микола Катеринчук назвав судове рішення, ухвалене в п’ятницю минулого тижня, упередженим і політизованим та заявив, що буде подано апеляцію.

Німецькі суди визнали цю справу такою, що підпадає під їхню юрисдикцію, оскільки пошкоджені трубопроводи закінчуються в німецькій землі Мекленбург-Передня Померанія, а їхнє руйнування вплинуло на енергетичну та внутрішню безпеку Німеччини