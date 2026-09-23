"Не схожий на жодну роль": Том Круз відверто розповів про свій новий фільм від оскароносного режисера

Голлівудський актор Том Круз назвав свого персонажа у фільмі "Діггер" (Digger) "абсолютно неймовірним" і не схожим на жодну роль, з якою він стикався раніше. Про це зірка кіно заявив на світовій прем’єрі фільму в Лондоні у вівторок, 22 вересня, пише УНН з посиланням на Reuters.

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"Він такий персонаж, який говорить речі, про які деякі люди думають, а деякі навіть не можуть собі уявити", – сказав голлівудська зірка агентству Reuters.

"Я ніколи не читав про такого персонажа. Я ніколи не читав про такий фільм", - додав Круз.

Вихід фільму "Діггер" відзначили королівською прем’єрою, на якій були присутні британський принц Вільям та принцеса Кейт, після того, що акторка Сандра Галлер описала як майже 10 років роботи режисера-лауреата премії "Оскар" Алехандро Г. Іньярріту.

Фільм викликав багато очікувань після того, як трейлер показав, як Круз перетворився на ексцентричного нафтового магната Діггера Роквелла із сивим волоссям, протезами обличчя та м’яким комбінезоном.

Круз сказав, що це перетворення було далеко не найвимогливішим аспектом ролі, вказавши натомість на 10-хвилинний монолог, знятий одним дублем.

Зірка "Анатомії падіння" (Anatomy of a Fall) Галлер сказала, що було "чудово" спостерігати за грою Круза. "Відчувається, ніби все, чого він навчився за 46 років акторської діяльності, втілилося в цьому персонажі", – додала вона.

У фільмі Роквелл ненавмисно запускає екологічну катастрофу, яка штовхає світ на межу ядерної війни, перш ніж кинутися рятувати планету. Але творці фільму мало що розкрили про історію, що підживлює спекуляції щодо сюжету та чутки про те, що це може бути мюзикл, які Круз спростував.

"Якщо ви дивитеся фільм, нічого про нього не знаючи, це набагато краще, ніж якби ви (знали) раніше", - сказала Галлер, додавши, що секретність не мала на меті створити інтригу заради неї самої.

Хоча Круз описав історію як дослідження "влади та жадібності... відповідальності та безвідповідальності", австралійська акторка Софі Вайлд сказала, що вона також містить послання про те, що мистецтво є "посудиною для катарсису".

Іньярріту, чиї попередні роботи включають "Бердмен" (Birdman) та "Легенда Г'ю Гласса" (The Revenant), порівняв процес створення "Діггера" з живописом, сказавши, що кожен кадр був ретельно створений, щоб занурити глядачів у світ фільму.

Для Емми Д'Арсі ця увага до деталей змушувала роботу з мексиканським режисером відчувати себе частиною оркестру під керівництвом диригента. "У "Діггері" музикальність була справді, справді важливою... це комедія, тому ритм є свого роду ключовим", - вказала вона.

Зірка фільму "Назви мене своїм ім'ям" (Call Me ⁠by Your Name) Майкл Стулбарг згадував сцени, які постійно розвивалися під час зйомок, з новими діалогами, альтернативними версіями та несподіваними доповненнями, що з'являлися день за днем.

Актор пожартував, що було знято стільки незвичайного матеріалу, що він сподівається, що одного дня вийде DVD з додатковими кадрами з виробництва.

"Було дуже весело", – сказав він.

"Діггер" розпочне свій світовий кінопрокат 30 вересня, а вийде в кінотеатрах США та Великої Британії 2 жовтня.

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