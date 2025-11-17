Том Круз отримав свій перший "Оскар" за багаторічну кар'єру
Актор Том Круз отримав почесний "Оскар" на церемонії Governors Awards у Лос-Анджелесі. Це його перша нагорода після чотирьох номінацій.
Том Круз нарешті отримав перший за свою довгу кар'єру актора та продюсера премію "Оскар". Передає УНН із посиланням на RTL.
Деталі
Актор Том Круз отримав почесний "Оскар" у неділю ввечері на церемонії вручення премії Governors Awards у Лос-Анджелесі.
Раніше Круза номінували чотири рази в минулому:
- за найкращого актора за фільми «Народжений четвертого липня";
- також найкращого актора у фільмі «Джеррі Магуайр»;
- за найкращого актора другого плану за фільм «Магнолія»;
- за найкращий фільм як продюсер фільму «Найкращий стрілець: Маверік».
Почесну нагороду Крузу вручив Алехандро Г. Іньярріту, а сам актор, у зворушливій промові висловив свою любов до кіно.
Створення фільмів — це не те, чим я займаюся, це те, ким я є. .. Фільми пробудили в мені жагу до пригод, жагу до знань, жагу зрозуміти людство, створити персонажів, розповісти історію, побачити світ.
Окрім Круза, почесний "Оскар" також отримала Деббі Аллен - режисер та акторка, п'ятиразова лауреатка премії "Еммі", відома відома за ролями у фільмі "Слава" та серіалі "Анатомія Грей".
Серед лауреатів також кантрі-співачка Доллі Партон, яка отримала премію імені Джин Хершолт. Через проблеми зі здоров'ям не була Партон на церемонії у Лос-Анджелесі.
Голлівудські зірки Том Круз та Ана де Армас припинили романтичні стосунки після дев'яти місяців, але залишаються друзями. Пара зрозуміла, що "іскра зникла", і вирішила припинити зустрічатися.
