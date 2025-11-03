Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченим
Київ • УНН
28-річна Сідні Свіні відвідала чемпіонат NASCAR у Фініксі, одягнена у гоночну куртку, черевики та шорти. Це сталося через кілька годин після сварки з колишнім нареченим Джонатаном Давіно в Лос-Анджелесі.
Сідні Свіні підкорила серця фанатів гонок, ставши головною героїнею чемпіонату NASCAR у Фініксі в неділю вдень. Передає УНН із посиланням на The Daily Mail.
Деталі
Відома голлівудська зірка, 28-річна Сідні Свіні вийшла на сцену головних перегонів NASCAR ( асоціація гонок серійних автомобілів) лише через кілька годин після того, як вибухово посварилась зі своїм колишнім нареченим в Лос-Анджелесі.
Акторка з'явилась на гонці чемпіонату NASCAR у Фініксі в неділю, одягнена у гоночну куртку, черевики та шорти. Вона не виявляла жодних ознак занепокоєння перед тисячами вболівальників, які відвідали захід.
Але до цього, в суботу ввечері, Daily Mail сфотографувала Свіні з 42-річним Джонатаном Давіно в автомобілі з затемненими вікнами.
Пізніше з'явилися повідомлення, що актриса вибухнула гнівом на Давіно, кричачи: "Я тобі не вірю. Будь ласка, йди, залиш мене в спокої".
Напружена зустріч Свіні з Давіно сталася на тлі чуток про її романтичні стосунки з музичним продюсером Скутером Брауном.
Свіні та Давіно, які зустрічалися кілька років і заручилися на початку 2022 року, раніше тримали свої стосунки в таємниці. Наразі невідомо, але можливо, що пара зустрілася в суботу ввечері, щоб обговорити відновлення свого роману.
Нагадаємо
УНН повідомляв, що зірка "Білого лотосу" Сідні Свіні змінила імідж, представивши нову стрижку боб на прем'єрі фільму "Крісті". Це збіглося з чутками про її стосунки зі Скутером Брауном. Відповідна трансформація відбулася після розірвання заручин акторки з Джонатаном Давіно.
У березні повідомлялося, що Сідні Свіні з'явилася без обручки, і це викликало розмови про її можливий роман з колегою Гленом Павеллом.