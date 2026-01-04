"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом

Президент України Володимир Зеленський після співбесід анонсував призначення голів п'яти обласних адміністрацій найближчим часом - прізвища будуть по завершенню формальних процедур, пише УНН.

Провів сьогодні співбесіди з кандидатами на посади голів обласних адміністрацій. Ґрунтовні були розмови. Вдячний кожному, хто готовий брати на себе відповідальність за ситуацію в регіоні і служити нашій державі та людям. Найближчим часом будуть призначення: Вінниччина, Дніпровщина, Полтавщина, Тернопільщина та Чернівецька область

Він подякував керівникам, які працювали на відповідних посадах.

Прізвища нових очільників – по завершенню формальних процедур із підготовки призначень. Ключове – посилення місцевого самоврядування, стійкості громад та можливостей регіонів захищати життя й допомагати громадам, які цього потребують. Кожна наша область, усі наші міста і громади мають бути пліч-о-пліч у захисті всієї України