"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом

$42.170.00
49.550.00
15:52
Президент України Володимир Зеленський провів співбесіди з кандидатами на посади голів обласних адміністрацій. Найближчим часом відбудуться призначення у Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавській, Тернопільській та Чернівецькій областях.

Президент України Володимир Зеленський після співбесід анонсував призначення голів п'яти обласних адміністрацій найближчим часом - прізвища будуть по завершенню формальних процедур, пише УНН.

Провів сьогодні співбесіди з кандидатами на посади голів обласних адміністрацій. Ґрунтовні були розмови. Вдячний кожному, хто готовий брати на себе відповідальність за ситуацію в регіоні і служити нашій державі та людям. Найближчим часом будуть призначення: Вінниччина, Дніпровщина, Полтавщина, Тернопільщина та Чернівецька область

- написав Президент у соцмережах.

Він подякував керівникам, які працювали на відповідних посадах.

Прізвища нових очільників – по завершенню формальних процедур із підготовки призначень. Ключове – посилення місцевого самоврядування, стійкості громад та можливостей регіонів захищати життя й допомагати громадам, які цього потребують. Кожна наша область, усі наші міста і громади мають бути пліч-о-пліч у захисті всієї України

- вказав Зеленський.

Юлія Шрамко

