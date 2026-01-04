"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский провел собеседования с кандидатами на должности глав областных администраций. В ближайшее время состоятся назначения в Винницкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской и Черновицкой областях.
Президент Украины Владимир Зеленский после собеседований анонсировал назначение глав пяти областных администраций в ближайшее время - фамилии будут по завершении формальных процедур, пишет УНН.
Провел сегодня собеседования с кандидатами на должности глав областных администраций. Основательные были разговоры. Благодарен каждому, кто готов брать на себя ответственность за ситуацию в регионе и служить нашему государству и людям. В ближайшее время будут назначения: Винницкая, Днепропетровская, Полтавская, Тернопольская и Черновицкая области
Он поблагодарил руководителей, работавших на соответствующих должностях.
Фамилии новых руководителей – по завершении формальных процедур по подготовке назначений. Ключевое – усиление местного самоуправления, устойчивости общин и возможностей регионов защищать жизнь и помогать громадам, которые в этом нуждаются. Каждая наша область, все наши города и общины должны быть плечом к плечу в защите всей Украины
