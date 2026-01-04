$42.170.00
49.550.00
ukenru
15:52 • 1348 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
15:39 • 1640 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
11:20 • 27663 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34 • 19691 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
4 января, 02:44 • 35827 просмотра
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16 • 47461 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 54386 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 54101 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18 • 49884 просмотра
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10 • 64004 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
1м/с
60%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Силы обороны обезвредили 39 вражеских БпЛА во время ночных воздушных атак на УкраинуPhoto4 января, 06:36 • 11260 просмотра
Минюст напомнил правила составления графика отпусков: что стоит знать работодателям4 января, 06:52 • 10117 просмотра
Протесты охватили США после военной операции Трампа в Венесуэле и захвата Мадуро4 января, 08:44 • 10655 просмотра
В россии подорвали военный "КамАЗ", перевозивший личный состав: оккупанты понесли потериVideo11:37 • 8712 просмотра
кадыров появился на публике с тростью после сообщений о его госпитализации13:58 • 8704 просмотра
публикации
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 87043 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 105764 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 116033 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 252433 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 188336 просмотра
Актуальные люди
Николас Мадуро
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Игорь Терехов
Игорь Клименко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венесуэла
Харьков
Село
Реклама
УНН Lite
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле16:22 • 148 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto15:02 • 2056 просмотра
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58 • 19800 просмотра
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 67753 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 77299 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
The New York Times
Дипломатка

"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время

Киев • УНН

 • 1354 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский провел собеседования с кандидатами на должности глав областных администраций. В ближайшее время состоятся назначения в Винницкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской и Черновицкой областях.

"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время

Президент Украины Владимир Зеленский после собеседований анонсировал назначение глав пяти областных администраций в ближайшее время - фамилии будут по завершении формальных процедур, пишет УНН.

Провел сегодня собеседования с кандидатами на должности глав областных администраций. Основательные были разговоры. Благодарен каждому, кто готов брать на себя ответственность за ситуацию в регионе и служить нашему государству и людям. В ближайшее время будут назначения: Винницкая, Днепропетровская, Полтавская, Тернопольская и Черновицкая области

- написал Президент в соцсетях.

Он поблагодарил руководителей, работавших на соответствующих должностях.

Фамилии новых руководителей – по завершении формальных процедур по подготовке назначений. Ключевое – усиление местного самоуправления, устойчивости общин и возможностей регионов защищать жизнь и помогать громадам, которые в этом нуждаются. Каждая наша область, все наши города и общины должны быть плечом к плечу в защите всей Украины

- указал Зеленский.

В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский03.01.26, 17:04 • 54105 просмотров

Юлия Шрамко

Политика
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Черновицкая область
Винницкая область
Тернопольская область
Полтавская область
Днепропетровская область
Владимир Зеленский
Украина