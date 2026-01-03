В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что в Украине продолжаются кадровые изменения на уровне областных администраций. Сейчас проводят консультации по назначению новых руководителей сразу в пяти областях. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Консультации по новым главам областных администраций проходят в Винницкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской и Черновицкой областях.

Продолжаем кадровые изменения и сейчас проводим консультации по новым руководителям областных администраций в пяти регионах: Винницкая область, Днепровщина, Полтавщина, Тернопольщина, Черновицкая область. Круг кандидатур определен. Завтра будут приняты решения, и рассчитываю, что Кабинет Министров Украины в ближайшее время согласует назначения. На следующей неделе новые руководители областей должны начать работать - подчеркнул президент.

Напомним

Президент Владимир Зеленский предложил назначить Дениса Шмыгаля первым вице-премьер-министром и министром энергетики Украины. Он поблагодарил Шмыгаля за работу в Минобороны и подчеркнул важность системности для украинской энергетики.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Михаил Федоров может занять должность министра обороны Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении Кирилла Буданова главой Офиса Президента. Олег Иващенко возглавил Главное управление разведки.

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил о вероятной замене главы СБУ, отметив, что Василию Малюку могут предложить другую вакантную должность. По его словам, это решение выглядит странным, а потенциальная кандидатура на замену пока не подтверждена.