15:04 • 252 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
13:18 • 6130 просмотра
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10 • 29411 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
2 января, 15:12 • 54248 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
2 января, 11:39 • 55252 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17 • 75972 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34 • 44299 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 72394 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 101468 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 68371 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Продолжение войны выгодно для Путина, что раздражает Трампа - Politico3 января, 05:40 • 21319 просмотра
Атака дронов в Киевской области: есть повреждения в Обуховском районе3 января, 07:38 • 17386 просмотра
Женщину, обнаруженную под завалами харьковского многоэтажного дома, идентифицировали как мать погибшего мальчика3 января, 08:11 • 11722 просмотра
Президент Чехии обсудит антиукраинские заявления спикера парламента на правительственном уровне10:18 • 8368 просмотра
Рубио заявил, что Мадуро уже находится под стражей в США, а военные действия в Венесуэле завершены11:32 • 16270 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 45044 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 63834 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 78263 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 20:23 • 214163 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 135863 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Николас Мадуро
Михаил Федоров
Денис Шмыгаль
Украина
Соединённые Штаты
Венесуэла
Польша
Харьков
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 45607 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 55937 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 55003 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 135853 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 51573 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
Хранитель
Дипломатка

В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский

Киев • УНН

 • 256 просмотра

В Украине продолжаются кадровые изменения на уровне областных администраций. Президент Владимир Зеленский сообщил о консультациях по назначению новых руководителей в Винницкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской и Черновицкой областях.

В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что в Украине продолжаются кадровые изменения на уровне областных администраций. Сейчас проводят консультации по назначению новых руководителей сразу в пяти областях. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Консультации по новым главам областных администраций проходят в Винницкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской и Черновицкой областях.

Продолжаем кадровые изменения и сейчас проводим консультации по новым руководителям областных администраций в пяти регионах: Винницкая область, Днепровщина, Полтавщина, Тернопольщина, Черновицкая область. Круг кандидатур определен. Завтра будут приняты решения, и рассчитываю, что Кабинет Министров Украины в ближайшее время согласует назначения. На следующей неделе новые руководители областей должны начать работать

 - подчеркнул президент.

Напомним

Президент Владимир Зеленский предложил назначить Дениса Шмыгаля первым вице-премьер-министром и министром энергетики Украины. Он поблагодарил Шмыгаля за работу в Минобороны и подчеркнул важность системности для украинской энергетики.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Михаил Федоров может занять должность министра обороны Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении Кирилла Буданова главой Офиса Президента. Олег Иващенко возглавил Главное управление разведки.

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил о вероятной замене главы СБУ, отметив, что Василию Малюку могут предложить другую вакантную должность. По его словам, это решение выглядит странным, а потенциальная кандидатура на замену пока не подтверждена.

Алла Киосак

ОбществоПолитика
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Черновицкая область
Винницкая область
Тернопольская область
Полтавская область
Днепропетровская область
Василий Малюк
Михаил Федоров
Офис Президента Украины
Министерство обороны Украины
Министерство энергетики Украины
Служба безопасности Украины
Кирилл Буданов
Владимир Зеленский
Ярослав Железняк
Украина
Денис Шмыгаль