Буданов - глава ОП, а Іващенко - керівник ГУР: Зеленський підписав укази
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення Кирила Буданова главою Офісу Президента. Олег Іващенко очолив Головне управління розвідки.
Президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення Кирила Буданова главою Офісу Президента, а Олега Іващенка - керівником Головного управління розвідки, передає УНН.
Деталі
На сайті Офісу Президента увечері 2 січня були оприлюднені укази про призначення Кирила Буданова главою ОП та призначення Олега Іващенка керівником Головного управління розвідки Міністерства оборони - №5/2026 та №7/2026.
Також були оприлюднені укази про звільнення Буданова та Іващенка із попередніх посад.
