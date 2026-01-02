$42.170.18
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
15:12 • 10266 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
2 січня, 11:39 • 17337 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
2 січня, 09:17 • 27813 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34 • 21199 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 58468 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 85026 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 62958 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 57251 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 190041 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Буданов - глава ОП, а Іващенко - керівник ГУР: Зеленський підписав укази

Київ • УНН

 • 268 перегляди

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення Кирила Буданова главою Офісу Президента. Олег Іващенко очолив Головне управління розвідки.

Буданов - глава ОП, а Іващенко - керівник ГУР: Зеленський підписав укази

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення Кирила Буданова главою Офісу Президента, а Олега Іващенка - керівником Головного управління розвідки, передає УНН.

Деталі

На сайті Офісу Президента увечері 2 січня були оприлюднені укази про призначення Кирила Буданова главою ОП та призначення Олега Іващенка керівником Головного управління розвідки Міністерства оборони - №5/2026 та №7/2026.

Також були оприлюднені укази про звільнення Буданова та Іващенка із попередніх посад.

Буданов очолить ОП, щоб зміцнити оборону та контакти зі США - NYT02.01.26, 17:54 • 2072 перегляди

Антоніна Туманова

Політика
Офіс Президента України
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Кирило Буданов
Володимир Зеленський