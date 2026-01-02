$42.170.18
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
11:39 • 12577 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
2 січня, 09:17 • 20672 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34 • 18139 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 56106 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 82477 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 61782 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 56435 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 186416 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 180511 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
Буданов очолить ОП, щоб зміцнити оборону та контакти зі США - NYT

Київ • УНН

 • 160 перегляди

Керівник ГУР Кирило Буданов очолить Офіс Президента, щоб зміцнити оборону та контакти зі США. Це призначення переводить одного з найвідоміших генералів України на політичну роль.

Буданов очолить ОП, щоб зміцнити оборону та контакти зі США - NYT

Керівник ГУР Кирило Буданов очолить Офісу Президента, щоб зміцнити оборону та контакти зі США. Про це пише The New York Times Company, передає УНН

Деталі

Як пише видання, призначення Буданова переводить одного з найвідоміших генералів України на політичну роль, оскільки країна починає обговорювати можливість проведення виборів, якщо з москвою вдасться домовитися про припинення вогню. Це також усуває з посади відомого керівника розвідки, що похитне керівництво розвідки України.

Буданова розглядають як потенційного суперника пана Зеленського, оскільки Сполучені Штати та росія закликають до виборів в Україні. Перебування Буданова на посаді президента може ускладнити будь-яку його участь у президентських виборах 

- пише видання. 

Зазначається, що оголошуючи призначення, Зеленський заявив, що Україні "потрібно більше уваги приділяти питанням безпеки", розвитку своїх сил оборони та безпеки, а також подальшому прогресу на дипломатичному напрямку переговорів.

Буданов має міцні стосунки зі Сполученими Штатами, що може бути важливим у мирних переговорах України з адміністрацією Трампа. Він пройшов навчання в рамках програми, що підтримується ЦРУ, а після того, як отримав поранення під час бойових дій на сході України, проходив лікування в Національному військово-медичному центрі імені Волтера Ріда в Меріленді, що є рідкісним місцем для українського солдата 

- додає видання. 

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський повідомив, що запропонував начальнику ГУР Міноборони Кирилу Буданову очолити Офіс Президента, і назвав завдання нового керівника ОП.

Голова ГУР Кирило Буданов прийняв пропозицію Президента Володимира Зеленського очолити Офіс Глави держави. Він подякував за довіру та назвав це честю й відповідальністю.

Павло Башинський

