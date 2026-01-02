Буданов очолить ОП, щоб зміцнити оборону та контакти зі США - NYT

Керівник ГУР Кирило Буданов очолить Офісу Президента, щоб зміцнити оборону та контакти зі США. Про це пише The New York Times Company, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, призначення Буданова переводить одного з найвідоміших генералів України на політичну роль, оскільки країна починає обговорювати можливість проведення виборів, якщо з москвою вдасться домовитися про припинення вогню. Це також усуває з посади відомого керівника розвідки, що похитне керівництво розвідки України.

Буданова розглядають як потенційного суперника пана Зеленського, оскільки Сполучені Штати та росія закликають до виборів в Україні. Перебування Буданова на посаді президента може ускладнити будь-яку його участь у президентських виборах - пише видання.

Зазначається, що оголошуючи призначення, Зеленський заявив, що Україні "потрібно більше уваги приділяти питанням безпеки", розвитку своїх сил оборони та безпеки, а також подальшому прогресу на дипломатичному напрямку переговорів.

Буданов має міцні стосунки зі Сполученими Штатами, що може бути важливим у мирних переговорах України з адміністрацією Трампа. Він пройшов навчання в рамках програми, що підтримується ЦРУ, а після того, як отримав поранення під час бойових дій на сході України, проходив лікування в Національному військово-медичному центрі імені Волтера Ріда в Меріленді, що є рідкісним місцем для українського солдата - додає видання.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський повідомив, що запропонував начальнику ГУР Міноборони Кирилу Буданову очолити Офіс Президента, і назвав завдання нового керівника ОП.

Голова ГУР Кирило Буданов прийняв пропозицію Президента Володимира Зеленського очолити Офіс Глави держави. Він подякував за довіру та назвав це честю й відповідальністю.