Буданов прийняв пропозицію очолити Офіс Президента

Голова ГУР Кирило Буданов заявив, що прийняв пропозицію Президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Глави держави, передає УНН.

Продовжую служити Україні. Вважаю посаду керівника Офісу Президента як ще один рубіж відповідальності перед країною. Для мене це честь і відповідальність – в історичний для України час зосередитись на критично важливих питаннях стратегічної безпеки нашої держави. Дякую за довіру! - написав Буданов у своєму Telegram-каналі.

Він також подякував всім бойовим побратимам та всій команді ГУР МО України за спільну роботу.

Нам далі робити своє – бити ворога, захищати Україну та працювати задля досягнення справедливого миру. Продовжуємо разом боротися за вільне та безпечне майбутнє України! Вистоїмо! - резюмував Буданов.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський повідомив, що запропонував начальнику ГУР Міноборони Кирилу Буданову очолити Офіс Президента, і назвав завдання нового керівника ОП.