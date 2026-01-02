$42.170.18
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
09:17 • 10308 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
08:34 • 12982 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 50661 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 77263 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 59221 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 54529 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 180779 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 176450 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 57489 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
Буданов прийняв пропозицію очолити Офіс Президента

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Голова ГУР Кирило Буданов прийняв пропозицію Президента Володимира Зеленського очолити Офіс Глави держави. Він подякував за довіру та назвав це честю й відповідальністю.

Буданов прийняв пропозицію очолити Офіс Президента

Голова ГУР Кирило Буданов заявив, що прийняв пропозицію Президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Глави держави, передає УНН.

Продовжую служити Україні. Вважаю посаду керівника Офісу Президента як ще один рубіж відповідальності перед країною. Для мене це честь і відповідальність – в історичний для України час зосередитись на критично важливих питаннях стратегічної безпеки нашої держави. Дякую за довіру! 

- написав Буданов у своєму Telegram-каналі.

Він також подякував всім бойовим побратимам та всій команді ГУР МО України за спільну роботу.

Нам далі робити своє – бити ворога, захищати Україну та працювати задля досягнення справедливого миру. Продовжуємо разом боротися за вільне та безпечне майбутнє України! Вистоїмо! 

- резюмував Буданов.

Призначення Буданова главою ОП: всі формальні процедури вже розпочато02.01.26, 14:08 • 946 переглядiв

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський повідомив, що запропонував начальнику ГУР Міноборони Кирилу Буданову очолити Офіс Президента, і назвав завдання нового керівника ОП.

Антоніна Туманова

Політика
Воєнний стан
Війна в Україні
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Кирило Буданов
Володимир Зеленський
Україна