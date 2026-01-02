Призначення Буданова главою ОП: всі формальні процедури вже розпочато
Київ • УНН
Дмитро Литвин, радник Президента України, повідомив, що всі формальні процедури щодо призначення Кирила Буданова керівником Офісу Президента вже розпочалися. Президент Володимир Зеленський раніше запропонував Буданову цю посаду.
Усі формальні процедури з призначення Кирила Буданова керівником Офісу Президента "вже пішли". Про це повідомив журналістам радник Президента України Дмитро Литвин, передає УНН.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський повідомив, що запропонував начальнику ГУР Міноборони Кирилу Буданову очолити Офіс Президента, і назвав завдання нового керівника ОП.