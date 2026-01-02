Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОП

Президент Володимир Зеленський повідомив, що запропонував начальнику ГУР Міноборони Кирилу Буданову очолити Офіс Президента, і назвав завдання нового керівника ОП, пише УНН.

Зустрівся з Кирилом Будановим і запропонував йому очолити Офіс Президента України - написав Зеленський у соцмережах 2 січня.

"Зараз Україні потрібно більше зосередженості на питаннях безпеки, розвитку Сил оборони та безпеки України, а також на дипломатичному треку в перемовинах, і Офіс Президента служитиме виконанню передусім таких завдань нашої держави. Кирило має спеціальний досвід на цих напрямах та достатню силу для досягнення результатів", - наголосив Президент.

Також доручив новому керівнику Офісу Президента у взаємодії із секретарем РНБО України та іншими необхідними керівниками й інституціями оновити і представити на затвердження стратегічні основи оборони та розвитку нашої держави й подальші кроки - вказав Зеленський.

Доповнення

28 листопада Андрія Єрмака було звільнено з посади керівника Офісу Президента указом Зеленського. Це сталося після того, як НАБУ та САП провели в Андрія Єрмака обшуки.

4 грудня Президент Володимир Зеленський заявляв, що "найближчим часом" буде рішення щодо нового керівника Офісу Президента після зустрічей з кандидатами на посаду. Однак згодом повідомлялося про відкладення питання.