Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОП

11:39 • 3720 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
09:17 • 10494 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
08:34 • 13106 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 50795 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 77395 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 59284 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 54578 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 180916 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 176516 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 57510 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
Готують наступницю: донька Кім Чен Ина вперше відвідала державний мавзолей2 січня, 03:34 • 14772 перегляди
Майже половина американців не схвалюють дії Трампа щодо війни в Україні - опитування2 січня, 04:31 • 12150 перегляди
Спікер парламенту Чехії виступив з антиукраїнською промовою: реакція посла України не забарилась07:50 • 16983 перегляди
Доньку голлівудської зірки Томмі Лі Джонса знайшли мертвою в готелі у віці 34 років08:45 • 9246 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex09:26 • 12341 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex09:26 • 12594 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 37488 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 55029 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 180916 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 102587 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Ілон Маск
Масуд Пезешкіян
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Європа
Іран
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 33003 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 41792 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 42109 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 102579 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 40528 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Золото

Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОП

Київ • УНН

 • 3726 перегляди

Президент Зеленський зустрівся з Кирилом Будановим і запропонував йому очолити Офіс Президента України. Буданов має зосередитися на питаннях безпеки, розвитку Сил оборони та дипломатичному треку, а також оновити стратегічні основи оборони.

Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОП

Президент Володимир Зеленський повідомив, що запропонував начальнику ГУР Міноборони Кирилу Буданову очолити Офіс Президента, і назвав завдання нового керівника ОП, пише УНН.

Зустрівся з Кирилом Будановим і запропонував йому очолити Офіс Президента України

- написав Зеленський у соцмережах 2 січня.

"Зараз Україні потрібно більше зосередженості на питаннях безпеки, розвитку Сил оборони та безпеки України, а також на дипломатичному треку в перемовинах, і Офіс Президента служитиме виконанню передусім таких завдань нашої держави. Кирило має спеціальний досвід на цих напрямах та достатню силу для досягнення результатів", - наголосив Президент.

Також доручив новому керівнику Офісу Президента у взаємодії із секретарем РНБО України та іншими необхідними керівниками й інституціями оновити і представити на затвердження стратегічні основи оборони та розвитку нашої держави й подальші кроки

- вказав Зеленський.

Доповнення

28 листопада Андрія Єрмака було звільнено з посади керівника Офісу Президента указом Зеленського. Це сталося після того, як  НАБУ та САП провели в Андрія Єрмака обшуки. 

4 грудня Президент Володимир Зеленський заявляв, що "найближчим часом" буде рішення щодо нового керівника Офісу Президента після зустрічей з кандидатами на посаду. Однак згодом повідомлялося про відкладення питання.

Юлія Шрамко

Політика
Воєнний стан
Війна в Україні
Рада національної безпеки і оборони України
Кирило Буданов
Володимир Зеленський
Україна