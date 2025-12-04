Найближчим часом буде рішення щодо нового очільника: Зеленський провів зустріч з кандидатами на посаду керівника ОП

$42.200.13
49.230.04
ukenru
16:56 • 7270 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
15:01 • 17687 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
4 грудня, 12:31 • 18484 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 31722 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
4 грудня, 12:01 • 19328 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
4 грудня, 11:24 • 19992 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
4 грудня, 09:37 • 20190 перегляди
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
3 грудня, 23:09 • 28553 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
3 грудня, 21:56 • 47098 перегляди
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
3 грудня, 16:02 • 36819 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
3м/с
98%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Сутички у санаторії "Жовтень" під Києвом: до чого тут бізнесмен Кауфман4 грудня, 11:36 • 14851 перегляди
"Чорна п’ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет4 грудня, 12:21 • 23027 перегляди
Макрон попередив, що США можуть "зрадити" Україну - ЗМІ оприлюднили злив розмови лідерів ЄС4 грудня, 12:47 • 12068 перегляди
"Після Миколая": в Укренерго дали прогноз щодо скорочення відключень13:45 • 9846 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo14:10 • 8316 перегляди
Публікації
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
Ексклюзив
15:01 • 17687 перегляди
"Чорна п’ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет4 грудня, 12:21 • 23212 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 31722 перегляди
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатнимиPhoto4 грудня, 06:30 • 40382 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення3 грудня, 13:24 • 66860 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Стів Віткофф
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Чернігів
Індія
Реклама
УНН Lite
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo14:10 • 8572 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 24468 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 26266 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 71096 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 73930 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Дипломатка
The New York Times

Найближчим часом буде рішення щодо нового очільника: Зеленський провів зустріч з кандидатами на посаду керівника ОП

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Президент Зеленський провів зустріч з кандидатами на посаду нового керівника Офісу Президента. Рішення щодо нового очільника Офісу буде прийнято найближчим часом.

Найближчим часом буде рішення щодо нового очільника: Зеленський провів зустріч з кандидатами на посаду керівника ОП

Президент України Володимир Зеленський провів додаткову зустріч з кандидатами нового керівника Офісу Президента. Найближчим часом буде рішення щодо нового очільника, сказав Зеленський у вечірньому зверненні, передає УНН.

Деталі

"Також сьогодні провів додаткову зустріч з кандидатами нового керівника Офісу Президента. Ми обговорили формати роботи Офісу, взаємодію з іншими державними інституціями, яка потрібна для інтересів України. Найближчим часом буде рішення щодо нового очільника Офісу", - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський підписав указ №868/2025 про звільнення Андрія Єрмака з посади Голови Офісу президента. Відповідне рішення опубліковано на сайті інтернет-представництва глави держави.

Павло Башинський

Політика
Андрій Єрмак
Україна