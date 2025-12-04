Найближчим часом буде рішення щодо нового очільника: Зеленський провів зустріч з кандидатами на посаду керівника ОП

Президент України Володимир Зеленський провів додаткову зустріч з кандидатами нового керівника Офісу Президента. Найближчим часом буде рішення щодо нового очільника, сказав Зеленський у вечірньому зверненні, передає УНН.

Деталі

"Також сьогодні провів додаткову зустріч з кандидатами нового керівника Офісу Президента. Ми обговорили формати роботи Офісу, взаємодію з іншими державними інституціями, яка потрібна для інтересів України. Найближчим часом буде рішення щодо нового очільника Офісу", - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський підписав указ №868/2025 про звільнення Андрія Єрмака з посади Голови Офісу президента. Відповідне рішення опубліковано на сайті інтернет-представництва глави держави.