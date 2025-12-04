В ближайшее время будет решение по новому руководителю: Зеленский провел встречу с кандидатами на должность главы ОП
Киев • УНН
Президент Зеленский провел встречу с кандидатами на должность нового руководителя Офиса Президента. Решение по новому главе Офиса будет принято в ближайшее время.
Президент Украины Владимир Зеленский провел дополнительную встречу с кандидатами на пост нового руководителя Офиса Президента. В ближайшее время будет принято решение относительно нового главы, сказал Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.
Детали
"Также сегодня провел дополнительную встречу с кандидатами на пост нового руководителя Офиса Президента. Мы обсудили форматы работы Офиса, взаимодействие с другими государственными институтами, которое необходимо для интересов Украины. В ближайшее время будет принято решение относительно нового главы Офиса", - сказал Зеленский.
Напомним
Президент Владимир Зеленский подписал указ №868/2025 об увольнении Андрея Ермака с должности Главы Офиса президента. Соответствующее решение опубликовано на сайте интернет-представительства главы государства.