16:56 • 7248 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
15:01 • 17644 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 18460 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 31685 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01 • 19307 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
4 декабря, 11:24 • 19976 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
4 декабря, 09:37 • 20175 просмотра
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
3 декабря, 23:09 • 28542 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
3 декабря, 21:56 • 47080 просмотра
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02 • 36816 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзивы
В ближайшее время будет решение по новому руководителю: Зеленский провел встречу с кандидатами на должность главы ОП

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Президент Зеленский провел встречу с кандидатами на должность нового руководителя Офиса Президента. Решение по новому главе Офиса будет принято в ближайшее время.

В ближайшее время будет решение по новому руководителю: Зеленский провел встречу с кандидатами на должность главы ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел дополнительную встречу с кандидатами на пост нового руководителя Офиса Президента. В ближайшее время будет принято решение относительно нового главы, сказал Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.

Детали

"Также сегодня провел дополнительную встречу с кандидатами на пост нового руководителя Офиса Президента. Мы обсудили форматы работы Офиса, взаимодействие с другими государственными институтами, которое необходимо для интересов Украины. В ближайшее время будет принято решение относительно нового главы Офиса", - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Владимир Зеленский подписал указ №868/2025 об увольнении Андрея Ермака с должности Главы Офиса президента. Соответствующее решение опубликовано на сайте интернет-представительства главы государства.

Павел Башинский

Политика
Андрій Єрмак
Украина