В ближайшее время будет решение по новому руководителю: Зеленский провел встречу с кандидатами на должность главы ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел дополнительную встречу с кандидатами на пост нового руководителя Офиса Президента. В ближайшее время будет принято решение относительно нового главы, сказал Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.

Детали

"Также сегодня провел дополнительную встречу с кандидатами на пост нового руководителя Офиса Президента. Мы обсудили форматы работы Офиса, взаимодействие с другими государственными институтами, которое необходимо для интересов Украины. В ближайшее время будет принято решение относительно нового главы Офиса", - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Владимир Зеленский подписал указ №868/2025 об увольнении Андрея Ермака с должности Главы Офиса президента. Соответствующее решение опубликовано на сайте интернет-представительства главы государства.