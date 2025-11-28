Зеленський підписав указ про звільнення Єрмака з посади Голови Офісу президента
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський підписав указ №868/2025 про звільнення Андрія Єрмака з посади Голови Офісу президента. Відповідне рішення опубліковано на сайті інтернет-представництва глави держави.
Деталі
Зеленський підписав указ №868/2025 про звільнення Андрія Єрмака із раніше обійманої посади.
Про звільнення А.Єрмака з посади Керівника Офісу Президента України
