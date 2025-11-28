$42.190.11
Зеленський підписав указ про звільнення Єрмака з посади Голови Офісу президента

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Президент Володимир Зеленський підписав указ №868/2025 про звільнення Андрія Єрмака з посади Голови Офісу президента. Відповідне рішення опубліковано на сайті інтернет-представництва глави держави.

Зеленський підписав указ про звільнення Єрмака з посади Голови Офісу президента

Володимир Зеленський підписав указ про звільнення з посади Голови Офісу президента Андрія Єрмака. Відповідне рішення опубліковано на сайті інтернет-представництва глави держав, пише УНН.

Деталі

Зеленський підписав указ №868/2025 про звільнення Андрія Єрмака із раніше обійманої посади. 

Про звільнення А.Єрмака з посади Керівника Офісу Президента України 

– йдеться у тексті указу.

Степан Гафтко

Політика
Андрій Єрмак
Володимир Зеленський